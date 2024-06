Umowa ma "wyłożyć ramy tego, jak będziemy współpracować z Ukrainą i innymi sojusznikami, by zapewnić, że Ukraina ma to, czego potrzebuje, zarówno jeśli chodzi o fizyczne zdolności, jak i wywiadowcze i inne" - powiedział Sullivan podczas briefingu prasowego na pokładzie samolotu Air Force One, którym wraz z Bidenem leci na szczyt G7 w Apulii.

Podobne dwustronne porozumienia podpisało z Ukrainą jak dotąd 15 innych państw, zgodnie z postanowieniami z ubiegłorocznego szczytu NATO w Wilnie.(PAP)