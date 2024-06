Rozmowa Austina z rosyjskim ministrem po ataku na Sewastopol

Reklama

Jak powiedział na briefingu prasowym Ryder, Austin zadzwonił do Biełousowa i "podkreślił znaczenie utrzymywania linii łączności w czasie trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie". Rzecznik nie podał szczegółów, poinformował tylko, że była to pierwsza rozmowa z rosyjskim ministrem od 15 marca 2023 r. Wówczas Austin rozmawiał z ówczesnym szefem rosyjskiego MON Siergiejem Szojgu tuż po tym, gdy rosyjskie myśliwce doprowadziły do strącenia amerykańskiego bezzałogowca MQ-9 Reaper nad Morzem Czarnym.

Tym razem rozmowa odbyła się po ukraińskim ataku amerykańskimi rakietami ATACMS na Sewastopol, w wyniku którego według strony rosyjskiej zginęły cztery osoby uderzone odłamkami zestrzelonej rakiety. Rosyjski MSZ wezwał później amerykańską ambasadorkę Lynne Tracy, oskarżając USA o kierowanie atakiem i grożąc konsekwencjami. Przedstawiciele USA odpowiedzieli na rosyjskie protesty oświadczeniem, że "Rosja mogłaby powstrzymać tę wojnę i cierpienia nią spowodowane dziś, jeśli tylko zaprzestałaby okupacji suwerennego terytorium Ukrainy i zaprzestała ataków na ludność cywilną".

Reklama

Pentagonu milczy na temat amerykańskich cywilnych pracowników kontraktowych w Ukrainie

Ryder we wtorek odmówił też komentowania doniesień telewizji CNN o tym, że administracja USA rozważa dopuszczenie na Ukrainę amerykańskich pracowników cywilnych na rządowych kontraktach, którzy mieliby na miejscu pomagać w naprawach i serwisie amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Jak stwierdził, nie będzie komentować "wewnętrznych dyskusji, które mogą mieć miejsce", a prezydent Biden nie zamierza zmienić swojego postanowienia, że nie wyśle amerykańskich żołnierzy na Ukrainę.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński