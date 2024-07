Niejasne normy księgowe

Jak wynika z informacji przekazanej przez Biuro ds. Odpowiedzialności rządu USA (GAO), Departament Obrony miał problemy z prawidłową wyceną artykułów obronnych wysyłanych na Ukrainę. Problemem były niejasne normy księgowe.

Pentagon wykrył błąd

Pentagon stwierdził, że w 2023 roku, że personel odpowiedzialny za oszacowanie kosztów pomocy dla Ukrainy w zestawieniu użył „wartości zastępczej” zamiast „wartości amortyzowanej”. Kwota, jaka powinna być wówczas wykazana to 6,2 miliarda dolarów, a nie 8,2 miliarda dolarów jak to wykazano w zestawieniu. „Drobna” księgowa pomyłka otworzyła drogę dla kolejnych miliardów dolarów pomocy, które mogą zostać wysłane do Kijowa. Pentagon poinformował GAO, że „odnalezione” 2 miliardy dolarów posłużą do wyrównania kwoty pomocy pierwotnie zatwierdzonej przez administrację Bidena.

Ustawa o pomocy zagranicznej

GAO uznało, że niejasna definicja wartości zawarta w ustawie o pomocy zagranicznej i brak konkretnych wytycznych dotyczących wyceny w ramach prezydenckiej władzy wypłaty środków doprowadziły do ​​nieścisłości w raportowanej wartości pomocy wojskowej. W jednym z przykładów przytoczonych w raporcie GAO, 10 pojazdów wyceniono na 7 050 000 dolarów, podczas gdy z dokumentacji wynikało, że według wartości księgowej netto powinny zostać wycenione na zero.

Ustawa do korekty

GAO zaleciło Kongresowi wyjaśnienie definicji wartości w kontekście artykułów dotyczących obronności w ramach uprawnień prezydenta do ograniczania wydatków. Ponadto GAO wydało siedem zaleceń dla Departamentu Obrony, wzywając go do uaktualnienia wytycznych. Departament stwierdził, że zgodził się ze wszystkimi zaleceniami i przedstawił działania mające na celu rozwiązanie tych problemów.