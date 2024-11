Trump Zwiększa Szanse na Zwycięstwo w Georgia

Reklama

Po przeliczeniu 97 proc. głosów Trump prowadzi z Harris w Georgii przewagą 2,3 punktu proc. i według AP zapewnił sobie zwycięstwo. Daje mu to 16 kolejnych głosów elektorskich.

Kluczowe Stany jeszcze niezdecydowane

Reklama

Do prezydentury brakuje mu wygranej w co najmniej dwóch z pięciu pozostałych kluczowych stanów. We wszystkich prowadzi: w Pensylwanii o 2,6 p.p. po przeliczeniu 88 proc. głosów, w Michigan o 6,3 p.p. po spłynięciu 57 proc., w Wisconsin o 4,2 p.p. po podliczeniu 84 proc., zaś w Arizonie o 0,8 p.p. po zliczeniu nieco ponad połowy spodziewanych głosów. Wyników wciąż nie zaczęła podawać Nevada.

Zwycięstwo Trumpa w Georgii stanowi przerwanie korzystnej passy Demokratów, którzy od 2020 r. wygrali tam cztery wyścigi ogólnostanowe. (PAP)