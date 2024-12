Handel ropą naftową

"Iran nadal przeznacza dochody z handlu ropą naftową na rozwój swojego programu nuklearnego, rozprzestrzenianie technologii rakiet balistycznych i bezzałogowych statków powietrznych oraz sponsorowanie swoich regionalnych pełnomocników terrorystycznych, ryzykując dalszą destabilizację regionu - przekazał zastępca sekretarza stanu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Bradley Smith.

Sankcje wymierzone są w kluczowe sektory irańskiej gospodarki, a ich celem jest uniemożliwienie rządowi pozyskiwania funduszy na programy nuklearne i rakietowe.

Nowe sankcje są nakładane na kilka tygodni przed inauguracjąprezydentury Donalda Trumpa. Administracja Bidena od dawna jest krytykowana przez Republikanów i irańskie grupy opozycyjne za brak egzekwowania sankcji naftowych obowiązujących wobec Republiki Islamskiej.

Działania USA w czasie poprzedniej kadencji Donalda Trumpa

Za poprzedniej kadencji Trumpa wywieranie presji na Teheran doprowadziło do zmniejszenia eksportu ropy do 300 tys. baryłek dziennie - przypomniał portal Iran International, powołując się na dane szacunkowe oparte o śledzenie tankowców. Jednak w sierpniu ubiegłego roku eksport ropy wzrósł do ponad 2,2 mln baryłek dziennie. Od tej pory systematycznie maleje, ponieważ główny klient Teheranu - Chiny - ograniczają zakupy. We wrześniu eksport irańskiej ropy sięgał 1,8 mln baryłek dziennie, jednak w październiku spadł do 1,5 mln, a w listopadzie - do 1,3 mln.

Zdaniem agencji Reutera, powołującej się na informacje zachodnich wywiadów, Iran i sprzymierzone z nim irackie milicje (również prowadzące eksport ropy) zarabiają od miliarda do trzech miliardów dolarów rocznie na na nielegalnym eksporcie paliw. (PAP)