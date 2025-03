Trudno w to uwierzyć. Amerykańskie agencje mogą zwolnić nawet... połowę personelu

Choć przedstawiciele administracji Donalda Trumpa zapowiadali redukcje zatrudnienia w rządowych agencjach, to niewiele osób spodziewało się skali. A ta - według doniesień "Washington Post" - może być bardzo duża. Jak czytamy, amerykańskie agencje przygotowują się do zredukowania liczebności swojego personelu o 8 do 50 proc.; nie są to ostateczne plany - wynika z wewnętrznego dokumentu Białego Domu, do którego dotarł dziennik. Federalne agencje rządowe zatrudniają ok. 2,3 mln osób.