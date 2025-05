Kiedy w końcu będą zmiany w urlopach? Nie tylko 26 dni dla każdego, ale również 32 dni po 20 latach pracy. Dla kogo?

Jak zachęcić pracowników do pracy w szeroko rozumianej budżetówce? Najlepszym rozwiązaniem byłby oczywiście odpowiedni poziom wynagrodzenia, jednak jeśli nie jest to możliwe, to rozwiązaniem może być dodatkowa gratyfikacja, np. w formie urlopu wypoczynkowego.