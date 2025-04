"Wall Street Journal" zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i że dyskusje na ten temat w Białym Domu wciąż trwają. Obniżka ceł - które obecnie są na tak wysokim poziomie, że praktyczne stanowią embargo dla wielu chińskich produktów - miałaby na celu deeskalację napięć handlowych z Pekinem, rozpoczętych od nałożenia przez USA dodatkowych "ceł wzajemnych", które podniosły łączną stakę do 54 proc.

Reklama

Jak bardzo mogą spaść cła?

Według jednego z rozmówców gazety ostatecznie cła na chińskie towary mogą spaść do 50-65 proc. Amerykańska administracja ma również rozważać różne stawki dla różnych kategorii towarów: 35 proc. dla dóbr niemających znaczenia dla bezpieczeństwa narodowego i 100 proc. dla produktów ze strategicznych obszarów gospodarki.

Trump: Zamierzam być miły dla Chin

Obniżkę ceł sugerował już we wtorek prezydent USA Donald Trump. Pytany o wypowiedź ministra finansów Scotta Bessenta, który na zamkniętej konferencji organizowanej przez JP Morgan miał powiedzieć, że obecny poziom ceł jest nie do utrzymania, Trump zgodził się z tą opinią.

"Tak, to prawda, ten poziom jest bardzo wysoki i nie będzie tak wysoki (...) Nie będzie blisko tego poziomu, zostanie znacząco obniżony. Ale nie będzie to zero" - powiedział Trump. Zaznaczył też, że zamierza być "miły" dla Chin i że nie będzie z nimi "twardo grać".

Już we wtorek po słowach Bessenta i Trumpa ceny akcji na Wall Street mocno odbiły się po niedawnych spadkach i w środę kontynuują wzrosty. Według "WSJ" działania Trumpa są odpowiedzią na te spadki, mające uspokoić pogarszające się nastroje wśród inwestorów.