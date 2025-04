Część parlamentarzystów nie chce wystąpienia Trumpa

W liście skierowanym do Johna McFalla, przewodniczącego Izby Lordów, napisano, że byłoby "niewłaściwe", aby Trump przemawiał w Pałacu Westminsterskim.

Reklama

Jako argumenty podano "stosunek (prezydenta USA) do Wielkiej Brytanii, demokracji parlamentarnej, NATO i Ukrainy oraz jego komentarze na powyższe tematy". Politycy podkreślili, że Trump nie działa "w dobrej wierze" wobec Wielkiej Brytanii, podając jako przykład nałożenie amerykańskich ceł na towary importowane, w tym aluminium, stal i samochody, a także groźbę wprowadzenia kolejnych taryf na produkty farmaceutyczne.

Posłowie próbują także prywatnie wywierać naciski na przewodniczącego Izby Gmin Lindsay’a Hoyle’a.

Foulkes: Trump nie potępia rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Działania mające na celu uniemożliwienie Trumpowi wystąpienia przed parlamentarzystami są koordynowane przez George’a Foulkesa, podsekretarza stanu ds. rozwoju międzynarodowego w rządzie Tony'ego Blaira.

"Podczas gdy rząd ma obowiązek współpracować z rządami wszelkiego rodzaju, parlament nie powinien z zadowoleniem przyjmować przywódcy, który jest antydemokratyczny, lekceważy sądy oraz zasadę praworządności" – stwierdził Foulkes. Zwrócił także uwagę, że Trump "nie potępia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co uczyniły wszystkie partie w parlamencie Wielkiej Brytanii".

"Nie potrzebujemy Trumpa, by pouczał i dyktował swoje jednostronne warunki"

Cytowany przez "Sunday Times" jeden z posłów Partii Pracy powiedział, że "parlament nie ma się czego uczyć od notorycznego kłamcy, oszusta, kobieciarza i bankruta". "Nie potrzebujemy Trumpa, by pouczał i dyktował swoje jednostronne warunki naszym wybranym przedstawicielom" – dodał polityk.

Lokalne media przypomniały, że w 2011 r. obie izby brytyjskiego parlamentu zaprosiły prezydenta USA Baracka Obamę do wygłoszenia przemówienia. Jego wystąpieniu w Westminster Hall przysłuchiwał się ówczesny premier David Cameron oraz jego poprzednicy: Tony Blair, Gordon Brown i John Major.

To nie pierwszy wniosek o zablokowanie wystąpienia Trumpa

Podczas pierwszej kadencji Trumpa 75 parlamentarzystów Partii Pracy w 2019 r. poparło skutecznie wniosek mający na celu zablokowanie prezydentowi USA wystąpienia w brytyjskim parlamencie.

W 2023 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił w Westminsterze przemówienie na temat wojny.

Od 1935 r. odbyło się 80 przemówień do członków obu izb parlamentu. Jedenaście z nich to wystąpienia monarchy Wielkiej Brytanii, ale większość to przemówienia przywódców zagranicznych; wśród nich byli m.in. prezydenci USA Ronald Reagan w 1982 r. i Bill Clinton w 1995 r.(PAP)