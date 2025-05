Trump mówi o "wspaniałej inwestycji"

"Co to by była za wspaniała inwestycja dla USA, i to tak bardzo potrzebna!!!" - napisał Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social.

Reklama

Decyzja sądu ws. Uniwersytetu Harvarda

W piątek sąd federalny w USA zablokował tymczasowo decyzję administracji o odebraniu Uniwersytetowi Harvarda prawa do przyjmowania zagranicznych studentów. Była to kolejna odsłona ofensywy administracji USA, rozpoczętej w kwietniu i wymierzonej w prestiżowe amerykańskie uczelnie.

W minionych tygodniach administracja Trumpa zamroziła ok. 3 mld grantów federalnych dla Harvardu. Uczelnia zwróciła się do sądu, walcząc o przywrócenie finansowania. Trump groził też uniwersytetowi odebraniem statusu pozwalającego na zwolnienie z podatku i oskarżał go o antysemityzm i zagrożenie dla demokracji.

Ataki Trumpa na amerykańskie uniwersytety

Ataki administracji Trumpa na prestiżowe amerykańskie uniwersytety szkodzą nauce i gospodarce USA, ograniczają też "soft power" tego państwa - pisze na łamach "Guardiana" prof. Uniwersytetu Princeton Jan-Werner Mueller. Jest to dla USA nade wszystko "akt samozniszczenia" - ocenia "Economist".(PAP)