"Kosmiczny pociąg" na niebie. Kolejne Starlinki trafiły na orbitę

Przed startem SpaceX ostrzegło mieszkańców hrabstw Santa Barbara, San Luis Obispo i Ventura, że mogą usłyszeć głośny huk związany z lotem rakiety.

Wydarzenie było transmitowane na żywo w serwisie X.

Po zakończeniu niedzielnej misji pierwszy stopień rakiety powrócił na Ziemię, lądując na pływającej platformie o nazwie Of Course I Still Love You na Oceanie Spokojnym.

Start rakiety Falcon 9 z Florydy

W sobotę, po pięciu opóźnieniach, SpaceX przeprowadziło start rakiety Falcon 9 z Florydy. Rakieta wyniosła na orbitę ważącego ok. 1860 kg satelitę SXM-10. Po 33 minutach lotu został on umieszczony na geostacjonarnej orbicie transferowej, co oznacza, że jego ruch jest zsynchronizowany z obrotem Ziemi. Dzięki temu firma może zapewniać stabilne usługi radiowe dla użytkowników nadawcy satelitarnego SiriusXM.

Pierwszy stopień rakiety, który wyniósł SXM-10, wylądował później na platformie A Shortfall of Gravitas na Oceanie Atlantyckim.

Według serwisu Space.com w 2025 roku SpaceX przeprowadziła dotąd 69 lotów z udziałem Falcon 9, a 51 z nich dotyczyło sieci satelitów Starlink.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)