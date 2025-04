Ukraiński minister pisze o Polsce w superlatywach. Jesteśmy liderem pomocy Starlink!

„Jeszcze 5 tysięcy terminali Starlink od Polski” – napisał na platformie X minister cyfrowej transformacji Ukrainy, Mychajło Fedorow, dołączając do wpisu flagi obu państw i mapę pokazującą rozmieszczenie terminali na ukraińskim terytorium. To nie tylko informacja o dostawie – to także gest uznania i publiczne podziękowanie dla Polski za ogromny wkład w utrzymanie łączności u naszego wschodniego sąsiada.