Trump ostro: Izrael musi zakończyć wojnę w Gazie

„Izrael będzie musiał zakończyć tę wojnę. Być może wygrywają tę wojnę, ale nie w ocenie opinii publicznej, i to im szkodzi” - powiedział Trump w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek przez serwis Daily Caller.

Rosnąca rola progresywnych polityków w amerykańskiej debacie

Amerykański prezydent ocenił, że Izrael „kiedyś całkowicie kontrolował Kongres, a teraz tak nie jest”. Trump dodał, że jeszcze 15-20 lat temu Izrael miał najsilniejsze lobby w Kongresie i innych amerykańskich instytucjach. Przywódca przyznał, że sam jest „trochę zaskoczony” spadkiem wpływów Izraela na amerykańską politykę.

Trump zwrócił uwagę na rosnące znaczenie progresywnych polityków. „Kiedyś, jeżeli chciałeś być politykiem, nie mogłeś mówić źle o Izraelu, po prostu nie mogłeś” - zaznaczył prezydent, dodając, że ta zasada została złamana przez kongresmenkę Partii Demokratycznej Alexandrię Ocasio-Cortez i „tych wszystkich szaleńców”.

Od czasu rozpoczęcia swojej drugiej kadencji w styczniu Trump wielokrotnie dawał do zrozumienia, że liczy na szybkie zakończenie wojny w Strefie Gazy. Jeszcze przed objęciem urzędu przez Trumpa ogłoszono rozejm. Zawieszenie broni przetrwało jednak niecałe dwa miesiące. Izrael wznowił walki, deklarując, że chce zmusić Hamas do swoich warunków przedłużenia porozumienia. Jednocześnie kontynuowano bezowocne negocjacje dotyczące kolejnej umowy, w których pośredniczyły m.in. USA.

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy

Na początku sierpnia Izrael ogłosił plan nowej ofensywy, w tym zajęcia miasta Gazy, co wiąże się z przesiedleniem około połowy z 2,1 mln mieszkańców palestyńskiego terytorium.

Nowa kampania jest krytykowana na świecie. Podkreśla się, że pogorszy i tak tragiczną sytuację palestyńskich cywilów. Według organizacji pomocowych w Strefie Gazy pogłębia się kryzys humanitarny, w tym głód.

Protesty w Izraelu: społeczne wezwania do rozejmu

W Izraelu regularnie odbywają się liczne protesty, wzywające rząd do tego, by zawarł rozejm z Hamasem zamiast przeciągać wojnę i rozpoczynać nową ofensywę. Zdaniem przeciwników rządu pozwoliłoby to na uratowanie około 20 wciąż żyjących zakładników.

Katar i Egipt przedstawiły nową ofertę porozumienia, która została już zaakceptowana przez Hamas. Izrael oficjalnie na nią nie odpowiedział. Według mediów propozycja w dużej mierze pokrywa się z etapowym planem rozejmu, promowanym wcześniej przez USA i przyjętym przez Izrael.

Trump: „Izrael musi dokończyć robotę”

Trump deklarował w ostatnim czasie, że Izrael musi „dokończyć robotę” i pokonać Hamas, co uznawano za pośrednie poparcie dla nowej izraelskiej ofensywy.

Jerzy Adamiak (PAP)