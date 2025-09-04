Trump wkrótce wyda oświadczenie ws. Rosji i Ukrainy

Jak powiedziała przedstawicielka administracji, Trump wkrótce wyda oświadczenie w sprawie Rosji po swojej rozmowie z przywódcami państw koalicji chętnych i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według organizatora spotkania, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, USA wesprą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i będą zaangażowane w ten proces na każdym etapie.

Mimo to, zdaniem urzędniczki „rozmowa ujawniła rozbieżne poglądy europejskich przywódców na temat tego, jak rozwiązać trwający konflikt”.

Podziały w Europie

„Istnieje zbyt duży podział między poszczególnymi krajami europejskimi w polityce zagranicznej wobec Rosji i Ukrainy i ten brak jedności utrudnia wysiłki na rzecz zakończenia wojny” - oceniła przedstawicielka administracji USA.

Trump o winie za wojnę

Podkreśliła przy tym, że USA nie chcą zostać wciągnięte w wojnę mającą miejsce „po drugiej stronie oceanu” i powtórzyła opinię Trumpa, że winę za rozpoczęcie wojny spoczywa nie tylko na byłym amerykańskim prezydencie Joe Bidenie, ale też na prezydencie Zełenskim i przywódcy Rosji Władimirze Putinie.

„Obie strony będą musiały pójść na ustępstwa, jeśli istnieje jakakolwiek nadzieja na zakończenie wojny” - dodała.

Wcześniej Biały Dom ujawnił, że podczas czwartkowej telekonferencji Trump naciskał na państwa europejskie, by zaprzestały kupowania rosyjskiej ropy naftowej i by zwiększyły presję gospodarczą na Chiny w związku ze wsparciem Pekinu dla rosyjskiej agresji.

