Superjet 100 trafi do Indii. HAL otrzyma licencję na montaż i sprzedaż

Indie oficjalnie przystępują do produkcji rosyjskiego samolotu pasażerskiego Superjet 100 – na mocy podpisanego porozumienia, korporacja HAL uzyska licencję na produkcję i sprzedaż tych maszyn na rynku lokalnym. Umowa przewiduje również montaż komponentów, naprawy i pełną obsługę techniczną. Co istotne, dokument jasno określa, że HAL pomoże stronie rosyjskiej w uzyskaniu certyfikatu typu Superjet 100 w Indiach, co jest kluczowym krokiem w kierunku komercyjnego użytkowania maszyny w tym kraju.

Podpisanie umowy między OAK a HAL. / Inne

Rosja pomoże Indiom przystosować fabryki.

Zadaniem strony rosyjskiej będzie przekazanie wiedzy technicznej i wsparcia projektowego, tak by indyjskie zakłady HAL mogły rozpocząć produkcję Superjetów. Przewidziano m.in. pomoc w organizacji i modernizacji linii produkcyjnych, konsultacje inżynierskie oraz udział rosyjskich specjalistów w szkoleniu lokalnego personelu. To oznacza nie tylko transfer technologii, ale także wzrost kompetencji technicznych indyjskiego przemysłu lotniczego.

Zachód niepotrzebny? Nowy Superjet już lata!
Tymczasem Ił-114-300 lata nad Indiami

Równolegle z podpisaniem umowy, nowy rosyjski regionalny samolot pasażerski Il-114-300 odbył pokazowy lot na indyjskim niebie. Maszyna wystartowała z lotniska Begumpet w Hajdarabadzie podczas trwającego tam międzynarodowego salonu lotniczego Wings India. W trakcie godzinnego lotu na dystansie ponad 500 km, samolot osiągnął prędkość do 425 km/h, demonstrując swoje możliwości operacyjne.

Ił-114-300 w Indiach / Inne / OAK

Il-114-300: idealny na lokalne trasy i trudne warunki

Ił-114-300 został zaprojektowany do pracy na krótkich trasach i z lotnisk o ograniczonej infrastrukturze. Samolot potrafi lądować na krótkich pasach startowych i funkcjonować w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Rosjanie podkreślają, że ten samolot poradzi sobie zarówno w tropikalnych regionach Indii, jak i w trudnych górskich terenach. To czyni go idealnym kandydatem do rozwijania lokalnych połączeń lotniczych w Azji Południowej.

żródło: OAK