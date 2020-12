Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesłała w środę do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S6, na odcinku od końca obwodnicy Słupska do węzła Bobrowniki, o długości ok. 16 km. Zadanie obejmuje również realizację dwóch węzłów drogowych Budy i Bobrowniki oraz infrastruktury towarzyszącej.

"Ogłaszamy przetarg na kolejny odcinek długo oczekiwanej drogi ekspresowej S6, która pozwoli na szybki i komfortowy przejazd pomiędzy Trójmiastem a Szczecinem. Dzięki temu możemy powiedzieć, że cała S6 w Pomorskiem jest już w fazie postępowania przetargowego lub w fazie realizacji" - powiedział podczas wideokonferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Przekonywał, że realizacja tej inwestycji zwiększy bezpieczeństwo komunikacyjne, przyczyni się do rozwoju potencjału gospodarczego i turystycznego woj. pomorskiego.

Weber przypomniał też, że w czerwcu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zwiększenia wydatków na Program Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł. Z tej kwoty ok. 9 mld zł zostanie przeznaczone na budowę prawie 150 kilometrów trasy ekspresowej S6 na odcinkach Lębork-Bożepole Wielkie, Słupsk-Lębork, Koszalin-Sławno-Słupsk oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

"Dzięki temu możemy w tradycyjnej formule projektowania i budowy realizować tę strategiczną dla północnej części naszego kraju drogę" - dodał wiceminister.

Reklama

Podczas wideokonferencji p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski podkreślił, że w ostatnich miesiącach ogłoszono przetarg na budowę czterech innych fragmentów trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem: Leśnice - Bożepole Wielkie (ok. 22 km), druga jezdnia obwodnicy Słupska (dobudowa ok. 9,5 km), Bobrowniki - Skórowo (ok. 13,1 km), Skórowo - Leśnice (ok. 10,9 km). W sierpniu ogłoszono przetarg na projekt i budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT), podzielonej na odcinki: Chwaszczyno – Żukowo (ok. 16,3 km) oraz Żukowo – Gdańsk Południe (16 km) wraz z obwodnicą Żukowa (7 km).

Natomiast w budowie są już trzy odcinki S6 pomiędzy Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości 42 km. Pierwsze samochody powinny tamtędy przejechać pod koniec 2021 r.

"Jeszcze pół roku temu mało kto wierzył, że cała droga S6 w Pomorskiem pójdzie do realizacji w postępowaniach przetargowych. Dzisiaj ogłaszamy przetarg na siódmy odcinek tej trasy. To ważny krok do realizacji tej kluczowej drogi nie tylko dla regionu, ale dla wszystkich, którzy podróżują po Pomorzu, zwłaszcza w okresie wakacyjnym" - mówił Żuchowski.

Zapowiedział, że w 2021 r. rozpoczną się procedury przetargowe na budowę następnych fragmentów trasy S6 - od obwodnicy Słupska do Koszalina. Obecnie kończy się sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych.

Wyjaśnił, że budowa wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim wraz z OMT powinna zakończyć się w 2025 r.

Podczas konferencji poinformowano również o ogłoszeniu przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 21 na odcinku pomiędzy Słupskiem a Ustką.

Zadanie polega na dostosowaniu fragmentu tej szosy o długości ok. 13 km do nośności 11,5 t/oś. Projekt zakłada wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz korektą łuków poziomych i pionowych. Przebudowane zostaną skrzyżowania. Powstaną cztery ronda, nowe chodniki, ścieżki rowerowe, lewoskręty, przystanki autobusowe, zatoki do kontroli pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie także most na Słupi we Włynkówku.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapewniał podczas briefingu, że modernizacja dk 21 wpłynie na poprawę bezpieczeństwa kierowców i warunków podróżowania. Jak wyjaśnił, rząd przekaże na ten cel ponad 100 mln złotych dofinansowania. Dodał, że droga ma być gotowa do 2023 r.

"Ze strony naszych oponentów często słyszymy, że Pomorze jest poszkodowane, represjonowane przez rząd. Nic bardziej mylnego. Zwróćmy uwagę, jak wielkie inwestycje są właśnie tutaj kierowane - Obwodnica Metropolitalna, obwodnica Starogardu Gdańskiego, Sztumu, trasa S6, z funduszu CPK rozpoczynamy projektowanie Drogi Czerwonej. Można powiedzieć, że woj. pomorskie jest jednym z największym beneficjentów rządowych inwestycji" - powiedział z kolei wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. (PAP)

Autorka: Anna Machińska

anm/ je/