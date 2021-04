Warszawa, 09.04.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Polimex-Mostostal i Polimex-Infrastruktura podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawa na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap III", podała spółka.

Powierzone konsorcjum zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa - Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu czyli w skrócie budowę drugiej estakady, służącej do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa, wyjaśniono w komunikacie.

Estakada została zaprojektowana jako obiekt trzynastoprzęsłowy o ustroju nośnym składającym się z dwóch stalowych dźwigarów o przekroju skrzynki zamkniętej. Termin zakończenia prac tego projektu to 20 miesięcy, czyli inwestycja ma być ukończona do grudnia przyszłego roku. Wynagrodzenie za realizację tego zadania ma charakter kosztorysowy, cena oferty wyniosła 46 441 302,41 zł netto, a za wartość wynagrodzenia umownego, którego przekroczenie powoduje konieczność zawarcia aneksu do umowy, przyjęto kwotę 55 729 562,89 zł netto.

"Jest to kolejny kontrakt drogowy dla naszej spółki Polimex-Infrastruktura. Do 16 września 2021 roku mamy również ukończyć, największą od 12 lat inwestycję tego typu w Koninie 'Budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20'. Polimex Infrastruktura obecnie realizuje również trzy zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej dla miasta i gminy Jarocin. Zgodnie z deklaracjami wróciliśmy na drogi. Jesteśmy jedną z większych europejskich Grup inżynieryjno-budowlanych, mamy dobrze zorganizowany zespół fachowców, doskonałe zaplecze produkcyjne, co pozwala nam na podejmowanie się realizacji ambitnych projektów infrastrukturalnych" - dodał prezes Krzysztof Figat, cytowany w komunikacie.

Budowa estakady będzie trzecim i ostatnim etapem inwestycji polegającej na modernizacji ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej od ul. Naddnieprzańskiej.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

