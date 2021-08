Reklama

Warszawa, 02.08.2021 (ISBnews) - Enter Air sp. z o.o., spółka zależna Enter Air, zawarła z Itaka Holdings umowę czarteru (air charter agreement) o szacunkowej wartości 39,2 mln USD (150,44 mln zł) za okres do końca kwietnia 2022 r., podał przewoźnik.

"Umowa charteru z dnia 2 sierpnia 2021 r. została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2022 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Wartość szacunkowa umowy dotycząca sezonu turystycznego Lato 2021 oraz Zima 2021/2022, zgodnie z aneksem nr 5 [...] wynosi ok. 39 200 000 USD, co stanowi równowartość 150 437 840 zł według kursu średniego NBP z dnia 2 sierpnia 2021" - czytamy w komunikacie.

"Umowa z Itaką z którą współpracujemy od wielu lat to kolejny podpisany przez nas w ostatnim czasie kontrakt z największymi touroperatorami na polskim rynku. Jesteśmy w środku sezonu, który jest bardzo intensywny. Polacy kochają latać na wakacje i popyt na usługi turystyczne, zgodnie z oczekiwaniami, szybko się odbudował" - skomentował członek zarządu i dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Przewoźnik posiada sześć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Zurychu oraz kilka baz sezonowych. Jest notowany na GPW od 2015 roku.

(ISBnews)