Jak podkreśliły obie spółki, powołanie konsorcjum i złożenie wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez PKP Intercity oznacza, że zespoły obu firm w ramach dialogu technicznego rozpoczęły wspólne prace nad piętrowym pojazdem dla PKP Intercity.

Reklama

"Jesteśmy przekonani, że dzięki doświadczeniom zebranym do tej pory przez nasze zespoły możemy razem zaproponować PKP IC nowoczesny pojazd piętrowy, który może być konkurencyjny nie tylko w Polsce, ale również na rynkach europejskich" - ocenił prezes spółki Pesa Krzysztof Zdziarski.

Według prezesa Newagu Zbigniewa Konieczka złożenie indywidualnych ofert obarczone byłoby istotnym ryzykiem niewykonania zamówienia ze względu na złożoność jego przedmiotu, możliwości produkcyjne w kontekście terminu realizacji oraz inne zobowiązania kontraktowe. Stąd podjęcie decyzji o utworzeniu konsorcjum. "Sądzimy, iż zawarte konsorcjum wpłynie pozytywnie na dalszy dynamiczny rozwój kolei w Polsce" - dodał Konieczek.

Pesa i Newag to najwięksi polscy producenci taboru. Obie spółki produkują go w oparciu o własne rozwiązania i projekty swoich biur konstrukcyjnych.

Pesa przypomniała, że wyprodukowała juz ponad 600 zespołów trakcyjnych i rozwija rodzinę lokomotyw, a jako jedyny polski producent zaprojektowała i dostarczyła zestawy typu push-pull, czyli piętrowe pojazdy pasażerskie składające się z wagonu sterowniczego, wagonów środkowych i lokomotywy elektrycznej. Piętrowe Pesa Sundeck są od 2016 r. eksploatowane przez Koleje Mazowieckie.

Newag produkuje m.in. lokomotywy Griffin i Dragon. Griffin to pierwsza polska lokomotywa wielosystemowa dostosowana zarówno do krajowego systemu zasilania prądem stałym 3kV, jak i do obowiązujących w krajach europejskich systemów zasilania prądem zmiennym 15kV lub 25kV. Do eksploatacji na rynkach europejskich przystosowana jest również 6-osiowa lokomotywa Dragon przeznaczona do prowadzenia ciężkich składów towarowych. Spółka dostarczyła do tej pory ponad 80 lokomotyw elektrycznych i ponad 200 pasażerskich zespołów trakcyjnych.(PAP)

wkr/ mk/