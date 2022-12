Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w listopadzie wyniosła 59 586 sztuk, czyli o 18,7% mniej niż rok wcześniej, poinformował IBRM Samar. To najniższy wynik od grudnia 2015 r., nie licząc pandemicznych miesięcy (luty, marzec, kwiecień 2020 roku), podkreślono.

"Zdecydowaną większość sprowadzonych pojazdów - dokładnie 54 471 sztuk - stanowiły samochody osobowe, których rejestracje wykazały drastyczny spadek w tym roku - o 18,7%. Widać, że kryzys rozlewa się również na mały biznes. Import samochodów użytkowych - 5 115 sztuk wykazał spadek o 19%" - czytamy w komunikacie. Reklama Łącznie import w okresie 11 miesięcy wyniósł 717 425 aut i jest o 17,5% mniejszy niż rok wcześniej. Wiele wskazuje na to, że na koniec roku skumulowany wynik importu nie przekroczy 800 tys. sztuk. Mniejszy roczny notowano ostatnio w 2013 roku (759 455 szt.). Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych spadła na przestrzeni roku również o 17,5%, do 655 481 sztuk, a samochodów dostawczych - o 17,8%, do poziomu 61 944 sztuk, wskazano w materiale. Reklama "Średni wiek importowanego auta w listopadzie wyniósł 12,93 roku, a średnia po 11 miesiącach przekroczyła poziom 13 lat i osiągnęła dokładnie 13,08 roku. Decydujący wpływ na taki wynik miał rekordowy wiek aut osobowych, który przekroczył 13 lat (13,16), a w przypadku silników benzynowych osiągnął pułap 14 lat (14,00)" - czytamy dalej. Ranking Top 20 krajów, z których w bieżącym roku najczęściej importowane są samochody do Polski, przedstawia się następująco: Niemcy - 377 240 szt. (-25,9%) 1.- 377 240 szt. (-25,9%) Francja - 91 746 szt. (1,2%) 2.- 91 746 szt. (1,2%) 3. Belgia - 47 552 szt. (-16,3%) 4. Holandia - 38 328 szt. (0,6%) 5. Stany Zjednoczone - 34 881 szt. (6,1%) 6. Włochy - 21 213 szt. (-25,8%) 7. Austria - 20 211 szt. (-11,1%) 8. Szwajcaria - 18 628 szt. (-18,5%) 9. Szwecja - 17 881 szt. (10,2%) 10. Dania - 17 072 szt. (0%) 11. Kanada - 4 679 szt. (-8,5%) 12. Norwegia - 4 600 szt. (90,5%) Wielka Brytania - 4 040 szt. (-49%) 13.- 4 040 szt. (-49%) 14. Czechy - 3 485 szt. (-3,7%) 15. Luksemburg - 2 777 szt. (-19,1%) 16. Finlandia - 2 583 szt. (21,4%) 17. Hiszpania - 2 332 szt. (-4,3%) 18. Japonia - 1 349 szt. (11,2%) 19. Litwa - 1 035 szt. (19,5%) 20. Słowacja - 744 szt. (0,9%) Reklama Tylko teraz Przejdź do sklepu