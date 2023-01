Reklama

Jak podał we wtorek Samar, w grudniu zarejestrowano w Polsce 54 tys. 923 sprowadzone z zagranicy używane auta osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 21,8 proc. Zdecydowaną większość sprowadzonych pojazdów (dokładnie 50 tys. 075 sztuk), stanowiły samochody osobowe.

Najwięcej sprowadzamy z Niemiec, Francji, Belgii i Holandii

Według autorów raportu, grudniowy wynik jest najniższy od dekady (2012 roku). Jak wskazali, coraz wyraźniej widać, że kryzys rozlewa się również na mały biznes. "Import samochodów użytkowych spadł o 26,7 proc. co oznacza najbardziej drastyczny miesięczny wskaźnik spadku odnotowany w ubiegłym roku".

Z danych Samaru wynika, że średni wiek importowanego auta w ostatnim miesiącu 2022 r. wyniósł 12,8 roku, a średnia po 12 miesiącach przekroczyła poziom 13 lat i osiągnęła dokładnie 13,1 roku. "Decydujący wpływ na taki wynik miał rekordowy wiek aut osobowych, który przekroczył 13 lat (13,2), a w przypadku silników benzynowych przekroczył nawet pułap 14 lat".

Wskazano, że najpopularniejszym źródłem importu aut do Polski są nadal Niemcy, Francja, Belgia i Holandia. Na piątym miejscu pozostają Stany Zjednoczone, które jako jedyne odnotowały w 2022 r. wzrost (6,6 proc. rdr) do poziomu blisko 38,6 tys. modeli. Import z Niemiecki zmniejszył się o 24 proc. rdr do niespełna 416 tys. sztuk.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt