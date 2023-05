Wysokość kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub zawiadomienia o jego zbyciu wynosi dziś od 200 zł do 1 tys. zł. Przepisy nie określają kryteriów, kiedy można poprzestać na dolnej granicy kary, a kiedy zasadne jest nałożenie surowszej. Teraz kara pieniężna ma być określona na sztywno, a to za sprawą autopoprawki zgłoszonej do… ustawy o ograniczaniu niektórych skutków kradzieży tożsamości, która wprowadziła zmiany do prawa o ruchu drogowym, które mają określać sztywną wysokość administracyjnej kary pieniężnej.

I tak w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami kara za niezawiadomienie na czas starosty o zbyciu pojazdu wyniesie 1 tys. zł, a w przypadku osób fizycznych 250 zł. Z tym że, o ile obywatel będzie miał czas na zawiadomienie o zbyciu pojazdu jedynie 30 dni, to np. przedsiębiorca prowadzący będzie miał na to 90 dni. Dopiero po upływie tego terminu musi się liczyć z karą w wysokości 1 tys. zł. Reklama Także opłata za niezarejestrowanie pojazdu na czas będzie w stałej wysokości 500 zł. Uchwalona przez Sejm nowelizacja zakłada dodatkowo zastąpienie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem rejestracji pojazdu. „Zapewni to aktualność danych właścicieli aut w centralnej ewidencji pojazdów, na której bazuje m.in. policja i inne służby. Tym samym rozwiązany zostanie problem nakładania mandatów na osoby, które już nie są właścicielami pojazdów. Dodatkowo, obywatele często zgłaszają samo nabycie pojazdu, ale już go nie przerejestrowują, bo sądzą, że zgłoszenie nabycia jest ich jedynym obowiązkiem" – czytamy w uzasadnieniu. Reklama Cały tekst przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP Piotr Szymaniak