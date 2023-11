Niemcy beneficjentem wstrzymania CPK

"Jedynym beneficjentem wstrzymania (tak, wstrzymania, bo wcześniej czy później zostanie zbudowany) projektu CPK będą Niemcy. I nie chodzi o ruch pasażerski tylko o cargo - czyli grube miliardy z opłat i ceł i nasi sąsiedzi zrobią bardzo dużo, żeby port nie powstał" - przekazał na platformie X (dawniej Twitter) Cezary Kaźmierczak.

Reklama

Przypomniał, że ponad 60 proc. lotniczego cargo do Polski jest clone w Niemczech.

Reklama

Czym jest CPK?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany między Warszawą i Łodzią węzeł przesiadkowy, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, mają zostać uruchomione w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie rozbudowywany w sposób modułowy.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa. (PAP)