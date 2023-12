PKP Intercity poinformowało, że przygotowuje się na zwiększony ruch pasażerski w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

"Przewoźnik wzmocni składy dodatkowymi wagonami oraz uruchomi więcej połączeń na najpopularniejszych trasach. Na dworcach zapewni także wsparcie informatorów mobilnych" - podał przewoźnik w informacji prasowej.

Spółka zapowiedziała, że w okresie 21-26 grudnia wzmocni 116 pociągów ponad 120 dodatkowymi wagonami na najpopularniejszych trasach krajowych i międzynarodowych.

Ponadto w dniach 22–28 grudnia uruchomione mają być trzy pary pociągów w dodatkowych terminach. Na tory w święta wyjadą IC Esperanto relacji Warszawa – Białystok, IC Łukasiewicz, kursujący na trasie Kraków – Przemyśl oraz IC Zatoka relacji Poznań – Gdynia.

Przewoźnik zaplanował również uruchomienie dodatkowego pociągu IC Chełmianin BIS, który 26 i 27 grudnia połączy Warszawę z Lublinem.

Spółka przekazała, że wybrane składy pojadą na wydłużonej trasie. Pociąg EIP 3840, kursujący dotychczas z Krakowa do Gdyni pojedzie do Kołobrzegu, podobnie jak TLK Lubomirski. Z kolei IC Lednica relacji Gdynia Główna – Poznań Główny, zostanie pojedzie do Wrocławia.

Informatorzy mobilni na największych dworcach

Dodatkowo wraz z wejściem 10 grudnia rocznego rozkładu jazdy spółka wzmocniła kursujące pociągi ponad 70 wagonami i 9 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi.

"W razie potrzeb i możliwości technicznych PKP Intercity będzie wzmacniać kolejne pociągi dodatkowymi wagonami" - zapewniono.

Przewoźnik przekazał, że na największych dworcach w Polsce do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni, którzy pomogą podróżnym m.in. ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron.

Infolinia PKP Intercity

Do dyspozycji podróżnych jest także infolinia PKP Intercity pod numerem telefonu + 48 22 322 22 22 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Infolinia czynna jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Spółka szacuje, że do końca roku przewiezie 67 mln podróżnych. PKP Intercity to największy polski operator kolejowy; zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie.