Jak poinformował przewoźnik w informacji prasowej, od środy 20 grudnia 2023 r. do wtorku 2 stycznia 2024 r. pociągami PKP Intercity podróżowało blisko 2,5 mln pasażerów; średnio to ok. 178 tys. osób dziennie. Najwięcej pasażerów podróżowało w piątek, 22 grudnia – było to 226 tys. osób.

"Obsłużenie tak dużej liczby pasażerów było możliwe dzięki dodatkowemu wsparciu taboru. Przewoźnik w okresie 22 grudnia–2 stycznia wzmocnił 734 pociągi dodatkowymi 1022 wagonami, które kursowały na najbardziej popularnych trasach" - wskazano.

Gdzie dostawiano wagony?

Jak dodano, dodatkowe wagony pojawiły się w składach m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina czy Przemyśla do innych dużych miast, czy popularnych ośrodków turystycznych jak np. Kołobrzeg czy Zakopane.

Na niektórych trasach kursowały pociągi zestawione z dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych. W podwójnej trakcji pojechały pociągi relacji Białystok–Wrocław, Wrocław-Warszawa czy Zakopane-Warszawa.

Podróże ułatwiły również dodatkowe terminy kursowania niektórych pociągów. Na tory w święta wyjechał IC Esperanto rel. Warszawa–Białystok, IC Łukasiewicz, kursujący na trasie Kraków–Przemyśl oraz IC Zatoka relacji Poznań–Gdynia. Przewoźnik uruchomił też dodatkowy pociąg IC Chełmianin BIS na trasie Warszawa-Lublin.

A gdzie jechano w dłuższe trasy?

Wybrane składy pojechały w wydłużonej relacji. Pociąg EIP 3840, kursujący z Krakowa do Gdyni pojechał do Kołobrzegu, podobnie, jak TLK Lubomirski. Z kolei trasa IC Lednica rel. Gdynia Główna–Poznań Główny, została wydłużona do Wrocławia.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy; zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta