"Wizytówka Warszawy"

Reklama

Na otwarcie mostu przyszło wielu warszawiaków mieszkających po obu stronach Wisły. Zwracając się do nich oraz do dziennikarzy przybyłych na uroczystość, Trzaskowski zachwalał nową budowlę, mówiąc, że "to piękny obiekt i nowa wizytówka Warszawy". "Myślę, że na pewno wtopi się w krajobraz Warszawy, mam nadzieję, że będzie popularny" – powiedział, zachęcając do tego, aby w ciepłe, świąteczne dni, tutaj przychodzić.

Na moście nie ma podziału na ruch pieszy i rowerowy. Jak wyjaśnił Rafał Trzaskowski, jest to przemyślana decyzja spowodowana troską o bezpieczeństwo pieszych, "dlatego, że gdybyśmy wyznaczyli tutaj pas rowerowy, mogliby się niektórzy naprawdę porządnie rozpędzić" – stwierdził, odnosząc się do tego, że na obu końcach mostu są spore spadki.

Reklama

Prezydent Warszawy zapewnił, że nie dało się przedłużyć obiektu tak, aby przechodził na drugą stronę Wisłostrady, "bo musiałby być jeszcze wyższy". "W związku z tym uznaliśmy, że tak będzie bezpieczniej. Dlatego, że w tym momencie to działa tak jak ciąg pieszy: to rowerzyści muszą uważać na pieszych, piesi mają absolutne pierwszeństwo" - podkreślił.

Czy będzie kolejny most w Warszawie?

Zapytany o to, czy "most doczeka się braciszka", czyli drugiego mu podobnego mu, pośpiesznie odparł, że nie - "jeden wystarczy". Koszt budowy tego obiektu wyniósł ok. 120 mln zł.

Jak powiedział PAP kierownik kontraktu Adam Grzelczak z Budimeksu, budowa mostu pieszo-rowerowego nad Wisłą rozpoczęła w grudniu 2021 roku. Jego projekt został wykonany przez pracownię Schuessler Plan Inżynierzy.

Nowy most jest porównywany do Millennium Bridge

Obiekt ma 502 metry i stalową konstrukcję. Kierownik wyjaśnił, że "gdybyśmy przecięli obiekt w poprzek na pół spojrzeli na niego z przodu, okazałoby się, że przekrój ma kształt trapezu".

"To jest konstrukcja zamknięta, co powoduje, że ma dość dużą nośność i dużą sztywność skrętną" - zobrazował. Szerokość konstrukcji w najwęższym punkcie wynosi 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 m.

Nowy most często jest porównywany do krótszego o 127 metrów, londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie, jednak, w przeciwieństwie do tamtego, nie kiwa się na boki, na co zwróciła, obecna również na uroczystości, była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Obiekt przeszedł testy obciążeniowe

"Most stoi na ośmiu żelbetowych filarach, które posadowione są na palach prefabrykowanych, wbijanych, oraz palach typu CFA, betonowych" – uzupełnił dane techniczne Grzelczak.

Jak podał, most został zaprojektowany tak, żeby służył warszawiakom sto lat, natomiast to, kiedy będzie wymagał remontu, będzie zależało od tego, "jak mocno będzie dewastowany przez użytkowników".

Przed oddaniem do użytku obiekt przeszedł testy obciążeniowe. "Wykorzystaliśmy do tego 22 zbiorniki z wodą wypełnione do 21 tys. litrów. Testy wypadły pozytywnie" – dodał kierownik kontraktu. Wskazał także, że przez most, w razie potrzeby, oprócz rowerzystów i pieszych, będzie mógł przejechać pojazd samochodowy, pod warunkiem, że nie będzie ważył więcej niż 3,5 tony.