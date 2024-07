Ministerstwo Klimatu: Strefy czystego transportu także w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie

Strefy czystego transportu (SCT) - oprócz Warszawy - powinny być utworzone także w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. "Celem takich stref niskoemisyjnych jest obniżanie emisji dwutlenku azotu. To jest coś, co, niestety, wpływa na nasze zdrowie. Mamy kilka naruszeń w Brukseli o zbyt wysoki poziom dwutlenku azotu i w tej chwili są cztery miasta w Polsce, które notorycznie notują przekroczenia - to jest Warszawa, to są Katowice, Wrocław i […] Kraków" - powiedział Bolesta w TVP info. "W tych rzeczywiście czterech miastach trzeba będzie te strefy wprowadzić. Warszawa jest pionierem" - dodał.