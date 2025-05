Wypadki drogowe: seniorzy najczęściej sprawcami i ofiarami zdarzeń na drogach

Z najnowszego raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, dotyczącego wypadków drogowych w 2024 r., wynika, że osoby w wieku 60 lat i więcej spowodowały 3866 wypadków, w których zginęło 339 osób, a 4327 osób zostało rannych. Raport pokazuje, że rowerzyści w tym wieku spowodowali najwięcej wypadków spośród rowerzystów w innych grupach wiekowych. Seniorzy stanowili również najliczniejszą grupę zabitych w wypadkach drogowych.

Odnosząc się do tych danych, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS Maria Dąbrowska-Loranc powiedziała, że jednym z powodów, dla których osoby starsze częściej uczestniczą w wybranych kategoriach wypadków drogowych "są z pewnością zmiany fizjologiczne związane z wiekiem".

Psychofizyczne wyzwania kierowców po 60. roku życia

"Wiemy, że u osób po 60. roku życia dochodzi do spadku sprawności psychofizycznej, co przekłada się na zdolność do sprawnej reakcji na konkretne scenariusze drogowe. Zmniejsza się także wrażliwość układu nerwowego, jednocześnie pogarsza się zdolność widzenia, słuchu oraz reakcje na bodźce zewnętrzne" - powiedziała Dąbrowska-Loranc. Dodała, że w szczególności po 65. roku życia czas reakcji kierowców wydłuża się, "co w sytuacjach krytycznych, takich jak nagłe hamowanie, może prowadzić do poważnych wypadków".

Po 75. roku życia mają nawet dwukrotnie dłuższy czas reakcji

"Co więcej, badania pokazują, że osoby po 75. roku życia mają nawet dwukrotnie dłuższy czas reakcji w porównaniu do młodszych kierowców. Dodatkowo seniorzy mogą borykać się z innymi problemami – np. słabą wrażliwością na kontrast oraz trudnościami w ocenie odległości. I to wszystko zwiększa ryzyko popełniania błędów na drodze" - powiedziała. Jednocześnie wskazała, że seniorzy często swoje ograniczenia psychiczne czy fizyczne rekompensują doświadczeniem oraz defensywną i ostrożną jazdą.

Potrzebne są działania edukacyjne w odniesieniu nie tylko do seniorów

W ocenie ekspertki, nie ulega wątpliwości, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa tej grupy wiekowej na drogach. "Potrzebne są działania edukacyjne w odniesieniu nie tylko do seniorów, ale również do wszystkich kierowców niezależnie od wieku zwracające uwagę na pewne deficyty wśród seniorów, wynikające z procesu starzenia się" - mówiła.

Zaznaczyła, że warto również rozważyć wprowadzenie stałych programów edukacyjnych i szkoleń dla osób starszych, wzorem wielu krajów zachodnioeuropejskich, skandynawskich czy północnoamerykańskich, "które uświadamiają i pomagają zmienić styl jazdy i dostosować go do zmieniających się warunków psychofizycznych oraz aktualizować wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, które – szczególnie w naszym kraju – są regularnie nowelizowane".

W wieku 60 plus stanowią trzecią grupę pod względem liczby wypadków drogowych

Z raportu Biura Ruchu Drogowego KGP wynika, że osoby w wieku 60 plus stanowią trzecią grupę pod względem liczby spowodowanych wypadków drogowych. Na pierwszym miejscu znalazły się osoby w wieku 40-59 lat, a na drugim - w wieku 25-39.

Raport pokazuje, że osoby powyżej 60. roku życia stanowiły najliczniejszą grupę zabitych w wypadkach drogowych (611 osób, czyli 32,2 proc. ogółu). Natomiast w grupie rannych na pierwszym miejscu były osoby w wieku 40-59 lat (7232 osoby, czyli 29,2 proc. ogółu).

Z kolei wskaźnik zabitych na 1 mln populacji w grupie wiekowej 60 plus wyniósł 61,5 i był niższy niż wskaźnik dla grupy wiekowej 18-24, który wyniósł 86,9. Wskaźnik dla grupy wiekowej 40-59 wyniósł 50,5.

Marcin Chomiuk (PAP)