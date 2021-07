Reklama

"Szacowana wartość kontraktów podpisanych z Enea Wytwarzanie wynosi prawie 116 mln zł. Oferta złożona przez PKP Cargo została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie wszystkich trzech części zamówienia i w efekcie w okresie 18 miesięcy, od 1 lipca 2021 r. PKP Cargo dostarczy łącznie transportem kolejowym około 9 mln ton węgla kamiennego. To kolejny kontrakt pozyskany przez PKP Cargo na dostawy węgla do elektrowni w Kozienicach. Od lipca zeszłego roku spółka realizuje również przewozy ze śląskich kopalń do tego odbiorcy" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo PKP Cargo podpisało dwie kolejne umowy na przewozy węgla do elektrowni Grupy Enea w Połańcu. Realizacja transportów będzie obejmowała około 1,7 mln ton węgla w okresie od lipca 2021 roku do grudnia 2022 roku. Szacowana wartość kontraktu to około 37 mln zł. Wraz z podpisanymi wcześniej zamówieniami PKP Cargo dostarczy do Elektrowni Połaniec 3,2 mln ton węgla z LW Bogdanka i kopalń śląskich, podano także.

Przewozy realizowane będą z LW Bogdanka (stacja Jaszczów) do Enea Wytwarzanie w Świerżach Górnych oraz Enea Elektrownia Połaniec w Połańcu w zwartych składach w wagonach węglarkach budowy normalnej. Zawarte kontrakty są kontynuacją wieloletniej współpracy PKP Cargo i Grupy Enea, zakończono.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

