Grupa Inelo to międzynarodowy lider rozwiązań dla komercyjnego transportu drogowego. Firma jest obecna na kilkunastu europejskich rynkach i od 20 lat wyposaża sektor TSL w cyfrowe rozwiązania z zakresu systemów satelitarnej lokalizacji pojazdów oraz oprogramowania do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Przez ostatnie kilka lat, działając w ramach funduszu Innova Capital, dokonała 4 strategicznych akwizycji spółek: NUSS, Marcos Bis, CVS Mobile oraz FireTMS. Umożliwiło to Grupie dynamiczny rozwój i przekształcenie się z lokalnego gracza w lidera w obszarze zintegrowanej technologii dla transportu w regionie CEE. Ponadto po ostatnich akwizycjach Grupa Inelo stała się też numerem 1. na rynku TMS w Polsce.

Reklama

Obecnie około 87 tys. pojazdów posiada zainstalowane urządzenia telematyczne Grupy Inelo, z oprogramowania do rozliczania czasu pracy korzysta ok. 100 tys. kierowców, a blisko 60 tys. jest rozliczanych w ramach usługi OCRK. Ponadto polska spółka zaopatruje 43 inspekcje kontrolne w 23 krajach w narzędzia pozwalające nadzorować międzynarodowy transport drogowy.

Reklama

- Jesteśmy beneficjentem fali digitalizacji branży komercyjnego transportu drogowego i ten potencjał dostrzegła Grupa Eurowag. Cieszę się, że dzięki partnerstwie z Eurowag będziemy mogli kontynuować rozwój oferty „one stop shop” dla sektora CRT na terenie całej Europy, a łącząc siły z paneuropejskim liderem znacznie przyspieszymy – mówi Magdalena Magnuszewska, prezes Grupy Inelo.

Eurowag został założony w 1995 roku i jest wiodącą ogólnoeuropejską zintegrowaną platformą płatności i mobilności, skoncentrowaną na branży komercyjnego transportu drogowego. Innowacyjne rozwiązania Eurowag wspierają funkcjonowanie małych i średnich firm z branży CRT w całej Europie, dzięki połączeniu rozwiązań płatniczych, bezproblemowej technologii, cyfrowemu ekosystemowi opartemu na danych oraz jakościowej obsłudze klienta. W 2022 roku została włączona do indeksu giełdowego FTSE 250 na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych.

Dokonana akwizycja umacnia pozycję Eurowag w Polsce, czyli w kraju, który jednocześnie posiada największą flotę transportową w całej UE i jest liderem na europejskim rynku komercyjnych przewozów drogowych. Ponadto umożliwia Eurowag ekspansję geograficzną m.in. w kierunku Słowenii, Chorwacji i Serbii oraz zapewnia oprogramowanie dla służb publicznych w 23 krajach EU, pozwalające nadzorować branżę CRT.

- Ta strategicznie ważna dla nas transakcja nie tylko znacząco powiększa skalę działalności Eurowag, ale także przybliża nas do celu, jakim jest dostarczenie w pełni zintegrowanej, cyfrowej i kompleksowej platformy typu end-to-end dla klientów z sektora komercyjnego transportu drogowego. Grupa Inelo rozszerza naszą sieć o ok. 87 tys. pojazdów ciężarowych wyposażonych w urządzenia telematyczne i umacnia naszą pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania flotą dla branży CRT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Co ważne, dodaje także nowe produkty do naszej platformy w zakresie rozwiązań do zarządzania czasem pracy, które stanowi usługę o znaczeniu krytycznym i decyduje o retencji klientów. Z niecierpliwością czekamy na powitanie Magdaleny Magnuszewskiej oraz całego zespołu Inelo w Eurowag i współpracę z nimi przy rozwoju naszej cyfrowej platformy typu end-to-end – mówi Martin Vohánka, Eurowag.

Inelo pod skrzydłami Innovy – 4 lat współpracy

Inelo zmienia właściciela po ponad czterech latach, od kiedy w grupę zainwestował wiodący środkowoeuropejski doradca private equity – Innova Capital. - Jesteśmy zaszczyceni, że nasze doświadczenie, a także zaangażowanie finansowe przyczyniły się do przekształcenia Inelo z lokalnej firmy w wiodącego gracza w Europie Środkowo-Wschodniej w dziedzinie technologii transportowych. Będąc w portfelu funduszu Innova/6, Grupa Inelo dokonało 4 dodatkowych przejęć i znacznie rozszerzyła zarówno swoje portfolio produktowe, jak i zasięg geograficzny. Firma konsekwentnie realizuje skuteczną strategię one-stop-shop, wykorzystując swoje silne możliwości technologiczne, aby oferować najlepsze w swojej klasie produkty klientom na 16 rynkach europejskich – powiedział Krzysztof Kulig, Senior Partner w Innova Capital. Cieszymy się bardzo, że po prawie pięciu latach naszej współpracy, Inelo będzie miało szansę na dalszy szybki rozwój w Grupie Eurowag. Wierzymy też, że przed zespołem Inelo czeka jeszcze wiele sukcesów i chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, a w szczególności Magdalenie Magnuszewskiej, Prezes Zarządu firmy, za bardzo owocną i udaną współpracę. – dodaje Kulig.