Przewoźnik Rebus Regionalbus Rostock z siedzibą w Güstrow zamówił 52 autobusy wodorowe Solaris Urbino hydrogen, w tym 5 przegubowych, podał Solaris Bus & Coach. To dotychczas największe jednorazowe zamówienie na pojazdy napędzane wodorowym ogniwem paliwowym producenta.

Producent dostarczy łącznie 52 autobusy wodorowe, z czego 47 sztuk to pojazdy 12-metrowe, a 5 sztuk to modele w wersji przegubowej. Realizacja kontraktu jest przewidziana na koniec 2024 roku.

"Solaris dysponuje najszerszą ofertą pojazdów bezemisyjnych wśród wszystkich producentów w Europie. To, w połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem, stanowi duże wsparcie dla naszych klientów w procesie przechodzenia na bezemisyjny transport publiczny. Wierzymy, że przyszłością tej transformacji jest synergia różnych technologii. W tym konkretnym przypadku to wodór okazał się najlepszym możliwym rozwiązaniem. Cieszę się, że wodorowe autobusy marki Solaris już wkrótce staną się symbolem zrównoważonej mobilności w tym regionie" - powiedział prezes Solaris Bus & Coach Javier Iriarte, cytowany w komunikacie.

Wraz z nowymi autobusami na terenie dwóch zajezdni w miejscowości Güstrow i Bad Doberan zostaną zbudowane także dwie stacje tankowania wodoru. Celem przewoźnika jest obsługiwanie lokalnego transportu publicznego w oparciu o technologie wodorową, podkreślono.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 23 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

(ISBnews)