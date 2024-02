Solaris sprzedał w ub.r. 1 456 pojazdów wobec 1 492 rok wcześniej, z czego 53% to pojazdy elektryczne lub wodorowe, 14% to trolejbusy, a 15% hybrydy. Razem daje to 82-proc. udział pojazdów zero- i niskoemisyjnych.

Najwięcej pojazdów trafiło do Polski, Hiszpanii, Włoch, Norwegii i Niemiec, wymieniono.

Reklama

"Solaris odzyskał pozycję lidera na europejskim rynku bezemisyjnych autobusów miejskich zarówno w 2023 r., jak i w latach 2012-2023. Solaris jest absolutnym liderem w Europie w zakresie komercjalizacji autobusów miejskich z technologią wodorową. Po raz pierwszy w historii Solarisa autobusy zero- i niskoemisyjne stanowią ponad 80% dostarczonych pojazdów" - czytamy w prezentacji.

W portfelu zamówień Solaris ma 1 838 autobusów, z czego 95% jest zero- i niskoemisyjnych.

Reklama

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 24 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

(ISBnews)