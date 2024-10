Wicepremier Jurij Trutniew powiedział na rządowym spotkaniu na temat rozwoju Arktyki, które odbyło się w tym tygodniu, że rosyjskie stocznie mają zdolność do zbudowania zaledwie 16 dodatkowych arktycznych statków towarowych do 2030 r. - podał Bloomberg. Tymczasem potrzeby są ponad czterokrotnie większe. Do realizacji swoich celów Rosja potrzebuje co najmniej 70 nowych statków transportowych klasy lodowej.

Ponadto wysokie koszty pożyczek na krajowe projekty budowy lodołamaczy sprawiają, że rosyjskie taryfy za eskortę statków przez Północną Drogę Morską są niekonkurencyjne, powiedział Trutniew.

Wszystkie te problemy utrudniają arktyczne ambicje Rosji.

Północny Szlak Morski, krótsze trasa niż Kanał Sueski

Północny Szlak Morski rozciąga się na długości około 5600 kilometrów wzdłuż wybrzeża Rosji między Norwegią a Alaską, oferując krótszą drogę do Azji niż Kanał Sueski. Ponieważ w obliczu zmian klimatycznych żegluga przez lodowate wody staje się łatwiejsza, Rosja wdraża swój plan zwiększenia przepływu ładunków drogą arktyczną. Do 2035 roku tym szlakiem ma być transportowane 220 milionów ton towarów rocznie, głównie dzięki nowym projektom naftowym i gazowym – przypomina Bloomberg.

Jednak zachodnie sankcje nałożone po inwazji Kremla na Ukrainę spowolniły rosyjskie plany i ograniczyły dostęp do zagranicznych stoczni. To ograniczało możliwości eksportu drogą morską, szczególnie zimą, gdy konwencjonalne statki nie mogą pływać północnym szlakiem.

W rezultacie Rosja prognozuje obecnie, że całkowity przepływ ładunków przez Północną Drogę Morską w 2024 r. wyniesie około 40 milionów ton, co stanowi zaledwie połowę pierwotnego celu.

Rosyjska flota jest zbyt mała

Według szacunków moskiewskiej firmy konsultingowej Yakov and Partners Rosja ma 100 statków klasy lodowej, które mogą przewozić ładunki droga arktyczna. Jednak tylko 27 z tych statków należy do klasy Arc6 lub Arc7, należy do klasy Arc6 lub Arc7, która umożliwia całoroczną żeglugę arktycznym szlakiem, według Valdisa Plyavinsha, eksperta w centrum analitycznym Yakov and Partners. Flota 27 jednostek zdolnych do pływania po wodach skutych ldem przez cały rok składa się z: 15 tankowców LNG, 7 tankowców i 5 kontenerowców.

Pierwotny plan rozwoju Arktyki w Rosji przewidywał dwa projekty — Rosneft PJSC Vostok Oil i zakład Arctic LNG 2 kierowany przez Novatek PJSC — zapewniające większość nowych wolumenów ładunków na Północnej Drodze Morskiej do 2035 r.

Jednak sankcje zachodnie uniemożliwiły Arctic LNG 2 otrzymanie zamówionych w Korei Południowej statków klasy lodowej. Tymczasem Rosyjska stocznia Zvezda zwodowała już co najmniej trzy z 15 statków LNG na potrzeby projektu, ale jak dotąd tylko jeden z nich zasygnalizował gotowość do testów morskich - podał Bloomberg.

Greenfield Rosneftu Vostok Oil miał dodać w tym roku nawet 30 milionów ton nowych przepływów ładunków na trasie arktycznej, jednak wydobycie ropy w ramach projektu jest nadal na etapie testów.