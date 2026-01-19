Jak wynika z podsumowania ubiegłego roku, do którego dotarł „Forsal”, wszystkie urządzenia odnotowujące wykroczenia kierowców zarejestrowały aż 1,3 miliona zdarzeń. Najwięcej, bo aż 734,8 tys. „zdjęć” zrobiły fotoradary należące do systemu CANARD. To niewielki wzrost (o ok. 2 proc.) w porównaniu do ubiegłego roku. W tym czasie system, zarządzany przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego (GITD), powiększył się i obecnie obsługuje obecnie 478 fotoradarów.

Ten fotoradar zrobił najwięcej „zdjęć”. Działa od lipca

W zestawieniu, o które „Forsal” zwrócił się do GITD, króluje fotoradar z miejscowości Krzyszkowice (Małopolskie). Ustawiono go w lipcu na Zakopiance, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. W pół roku zarejestrował tam aż 51 681 wykroczeń. Urządzenie odpowiada za aż siedem procent wszystkich przekroczeń odnotowanych przez system CANARD.

Na kolejnych miejscach znalazły się następujące fotoradary:

Bieruń (woj. śląskie) - 10 968

Łódź (ul. Dąbrowskiego) - 10 380 - od marca

Warszawa (ul. Pileckiego) - 10 260

Warszawa (ul. Ostrobramska-Fieldorfa) - 8 630

Warszawa (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie) - 8 406

Świdnik (ul. Tysiąclecia) - 8 354

Gliwice (łącznik L04L z A1) - 7 388.

Fotoradary z Mazowsza na czele stawki. Tam kierowcy najczęściej łamią prawo?

Najwięcej wykroczeń - 156,4 tys. - zarejestrowały fotoradary na Mazowszu. Warto dodać, że spory udział w tej liczbie miały trzy urządzenia działające w Warszawie. W całym województwie mazowieckim działa 78 fotoradarów, co stanowi najwyższy wynik w kraju.

Nieco mniej, bo 116,7 tys. wykroczeń odnotowano w woj. małopolskim. Niemal połowa z nich to efekt „słynnego” fotoradaru ustawionego latem na Zakopiance. Poza nim w rejonie działają jeszcze 34 urządzenia.

Trzecie miejsce w niechlubnym rankingu przypada woj. śląskiemu. Działa tam 36 fotoradarów obsługiwanych przez GITD, które w minionym roku zarejestrowały 82,3 tys. wykroczeń.

Kolejne województwa:

woj. dolnośląskie – 25 fotoradarów zarejestrowało 31,7 tys. wykroczeń;

woj. kujawsko-pomorskie - 17 fotoradarów - 28,2 tys. wykroczeń;

woj. lubelskie - 33 fotoradary - 36,9 tys. wykroczeń;

woj. lubuskie – 20 fotoradarów -16,7 tys. wykroczeń;

woj. łódzkie – 36 fotoradarów - 44,6 tys. wykroczeń;

woj. opolskie – 14 fotoradarów - 19,2 tys. wykroczeń;

woj. podkarpackie – 18 fotoradarów - 19,8 tys. wykroczeń;

woj. podlaskie - 26 fotoradarów - 16,7 tys. wykroczeń;

woj. pomorskie – 32 fotoradary - 41,1 tys. wykroczeń;

woj. świętokrzyskie – 15 fotoradarów - 22,4 tys. wykroczeń;

woj. warmińsko-mazurskie – 18 fotoradarów - 12 tys. wykroczeń;

woj. wielkopolskie – 49 fotoradarów - 66,1 tys. wykroczeń;

woj. zachodnio-pomorskie – 25 fotoradarów - 23,8 tys. wykroczeń.

Nowe fotoradary i OPP już działają

Liczba fotoradarów w ostatnich latach zwiększała się minimalnie. W związku z tym pojawiają się apele o przekazanie części uprawnień samorządom, o czym pisałem na łamach „Forsala”. Równolegle GITD czeka na realizację kontraktu zgodnie z którym do czerwca 2026 roku sieć ma powiększyć się o 70 urządzeń.

Wraz z fotoradarami wzrośnie liczba odcinkowych pomiarów prędkości, które mają być receptą na kierowców-piratów na autostradach oraz na drogach szybkiego ruchu. Do wakacji uruchomione zostaną 43 odcinkowe pomiary (OPP). Na przełomie roku, w ramach tego kontraktu, pomiary rozpoczęto m.in. na trasie S7, na Południowej Obwodnicy Warszawy i na autostradzie A4.

Odcinkowe pomiary prędkości. Lawinowy wzrost w porównaniu do 2024 roku

W ubiegłym roku wszystkie odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały aż 470,5 tys. naruszeń. To wzrost aż o 100 tys. w porównaniu do ubiegłego roku (370 tys.). Ma to związek z trwającą kolejny rok polityką zwiększania pomiarów na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Liderem zestawienia OPP z największą liczbą naruszeń jest odcinek Kostomłoty - Kąty Wrocławskie na autostradzie A4. W ciągu minionych dwunastu miesięcy zarejestrowano tam aż 39 175 naruszeń. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości 110 km/h dla pojazdów osobowych oraz 80 km/h dla ciężarowych.

Drugi w zestawieniu znalazł się OPP z Katowic (Nikodema-Józefa Renców). To pomiar zlokalizowany na Drogowej Trasie Średnicowej, który namierzył 35 421 pojazdów. Tuż za nim uplasował się OPP w Wyszkowie (trasa S8) - 34 814 naruszeń.

Kolejne OPP z największą liczbą naruszeń:

Dobroń - Petrykozy (S14) - 27 596 (uruchomiony w marcu)

Zabrze, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - 20 387

Drwalew - Chynów (DK50) - 18 523

Lutcza (DK19) - 17 279

Dąbrowa - Swadzim (S11) - 15 689

Nowy Ciechocinek (A1) - 14 892

Tunel pod Ursynowem, Warszawa (S2) - 13 763.

Jak podaje GITD w ponad połowie przypadków (57,9 proc.) dochodzi do przekroczenia prędkości o 11-20 km/h. Czterech na sto kierowców zarejestrowanych przez odcinkowy pomiar prędkości jedzie o ponad 41 km/h szybciej niż dozwolone. Przypomnijmy, że za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h zabierane jest prawo jazdy na trzy miesiące. Na razie przepis obowiązuje jedynie w terenie zabudowanym, jednak od marca tego roku zostanie rozszerzony również o teren niezabudowany.

Do wyniku fotoradarów (734,8 tys.) oraz odcinkowych pomiarów (łącznie 470,5 tys.) należy dodać kierowców „złapanych” za przejazd na czerwonym świetle (90,9 tys.) oraz na przejazdach kolejowych (7,4 tys.).