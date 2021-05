Trasa Via Carpatia przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka nazywana jest drogą życia dla Europy Środkowo-Wschodniej. Ma być kluczowym szlakiem północ‒południe w tej części kontynentu i silnikiem rozwoju. W założeniach z jednej strony ma umożliwić dojazd do portów nad Bałtykiem, a z drugiej strony do portu w Salonikach nad Morzem Egejskim czy (dzięki odnodze) do rumuńskiej Konstancy nad Morzem Czarnym. Inicjatywa utworzenia szlaku powstała w 2006 r., kiedy to ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier podpisali tzw. deklarację łańcucką w sprawie utworzenia najkrótszego szlaku drogowego na osi północ‒południe, który połączy te kraje. W 2010 r. do inicjatywy dołączyły Bułgaria, Rumunia i Grecja.