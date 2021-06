W marcu 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmie decyzję o wyborze wariantu łącznika między drogami Via Baltica i Via Carpatia na Podlasiu - poinformował we wtorek dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.

Drogowcy pracują nad koncepcją budowy drogi S16, która ma być łącznikiem między drogami Via Baltica i Via Carpatia. Mają powstać w sumie cztery warianty. Pierwotnie drogowcy planowali poprowadzić ten "łącznik" trasą, która od strony Białegostoku łączyłaby Knyszyn z Ełkiem. Powstał też alternatywny wariant, który prowadziłby starą trasą S8 z Białegostoku do Augustowa. „W dyskusji polegającej na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz przebudowie drogi krajowej S8 między Białymstokiem a Augustowem, chcę zaznaczyć, że planujemy wykonać obie inwestycje. Naszym zamiarem jest połączenie Via Carpatii i Via Baltiki odcinkiem drogi ekspresowej S16 oraz mamy zamiar przebudować drogę krajową między Białymstokiem a Augustowem” – powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jednym z argumentów o budowie drogi ekspresowej Ełk – Knyszyn, o którym mówił wiceminister Weber jest ułatwienie dla transportu międzynarodowego na osi Białoruś - Polskie Porty Bałtyckie. „W kontekście zwiększenia tonażu przewozowego Polskich Portów Bałtyckich, to połączenie drogi nr 61 i 19 z drogą nr 16 jest tutaj najbardziej optymalnym rozwiązaniem” – dodał Weber. „Szacujemy, że decyzja na temat wyboru korytarza przypadnie orientacyjnie na marzec przyszłego roku a zakończenie budowy w 2028 a może nawet w 2029 roku” – poinformował dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Wojciech Borzuchowski. Dyrektor GDDKiA dodał, że w ramach budowy drogi z Białegostoku do Augustowa zostaną zbudowane też cztery obwodnice. Obwodnice Suchowoli i Sztabina powstaną w 2025 roku, obwodnica Białobrzegów w 2027 roku, a południowo-wschodnia obwodnica Augustowa w 2028 roku. Obwodnice będą budowane w ramach Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030 r.