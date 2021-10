Jak informowała wcześniej rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przed oddaniem do ruchu ponad 4,5-kilometrowego odcinka S2 pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Warszawa Wilanów wraz z tunelem długości ponad 2,3 kilometra, muszą się zakończyć pozytywnym wynikiem testy i procedury odbiorowe. "Obiekt musi przejść wszystkie niezbędne kontrole, by zapewnić pełne bezpieczeństwo kierowców" - podkreśliła Tarnowska.

W środę w rozmowie z PAP poinformowała, że aktualnie trwają odbiory systemu wentylacji w obu nawach tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. "Jest 8 scenariuszy. Każdy z nich ma 86 stref pożarowych. Oznacza to, że do zweryfikowania jest 688 scenariuszy działania systemu" - wyliczyła.

Z kolei rzecznik mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski powiedział PAP, że strażacy będą na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się odbiory techniczne. "Nowe próby rozpoczną się w poniedziałek 18 października i do 25 października mamy czas, aby te odbiory przeprowadzić" - podkreślił strażak.

Po zakończeniu odbiorów kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkownie. "To złożona procedura administracyjna. Pracownicy WINB muszą sprawdzić obszerną dokumentację powykonawczą, następnie przeprowadzić kontrolę w terenie i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie" - tłumaczyła Tarnowska.

"Ostatnim etapem procesu odbiorowego jest kontrola wojewody mazowieckiego. Po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa oraz otrzymaniu opinii urzędnika bezpieczeństwa wyda zgodę na otwarcie tunelu. Ta decyzja da nam zielone światło na dopuszczenie do ruchu S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów wraz z tunelem" - przekazała rzeczniczka warszawskiego GDDKiA dodając, że według założeń stanie się to jesienią tego roku.

Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj