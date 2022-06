Latem i jesienią Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza otworzyć większość z zapowiedzianych na ten rok 345 km nowych tras - ekspresówek, autostrad i obwodnic miast. Z tego ok. 130 km przypadnie na wakacje. W ich pierwszych dniach drogowcy mieli sporo nowości dla kierowców w woj. łódzkim. W weekend udało się otworzyć 12-kilometrowy odcinek trasy S14 z Aleksandrowa Łódzkiego do węzła Łódź-Lublinek. To kolejna część zachodniej obwodnicy tego miasta, która w pełni powinna być skończona w przyszłym roku. Powoli do finiszu zmierza też budowa autostrady A1 z Łodzi do Częstochowy. Od ostatniego piątku kierowcy mogą korzystać w pełni z wielkiego węzła Piotrków Trybunalski na styku z trasą S8, gdzie otwarto całkiem nowe łącznice, które w drodze z Warszawy umożliwiają skręt na północ, w stronę Łodzi, oraz z trasy S8 w kierunku Wrocławia. W najbliższych tygodniach na kolejnych odcinkach A1 będą znikać ograniczenia prędkości do 100 km/h. Autostrada z Łodzi do Częstochowy w pełni zostanie ukończona jesienią, kiedy otwarta ma być jej druga jezdnia między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem.