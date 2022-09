Jak powiedział Pydych, w ciągu najbliższych kilku dni zostanie zakończony remont ostatniego odcinka autostrady A4 od Góry św. Anny w kierunku granicy z województwem śląskim.

"Tegoroczne prace są ostatnim etapem kompleksowego remontu opolskiego odcinka autostrady A4, prowadzonego sukcesywnie od 2013 roku. Musimy pamiętać, że jezdnia jest projektowana na 20 lat użytkowania, przy czym co 10 lat należy na niej wymieniać warstwę ścieralną. Ostatni remontowany odcinek, który oddamy do użytku w przyszłym tygodniu, nie miał wymienianej warstwy ścieralnej od dwóch dekad" - wyjaśnił Pydych.

W ramach ostatniego etapu prac, które rozpoczęto w ubiegłym roku, wyremontowano 33 km jezdni oraz poddano modernizacji węzły Strzelce Opolskie i Kędzierzyn-Koźle. Koszt prac całego etapu wyniósł 56 mln zł. Pomimo problemów wynikających m.in. z wybuchu wojny w Ukrainie, termin zakończenia prac zmieścił się w założonych wcześniej terminach.

"Chcieliśmy w tym roku rozpocząć prace remontowe wczesną wiosną. Jednak po wybuchu wojny ruch na autostradzie radykalnie wzrósł z 19 do blisko 30 tys. pojazdów na dobę w kierunku zachodnim. Biorąc to pod uwagę przesunęliśmy terminy, by nie utrudniać uchodźcom ewakuacji. Mimo to udało nam się zakończyć całość robót przed założonym w planach terminem wyznaczonym na koniec października" - powiedział Pydych.

Jak podkreślił dyrektor GDDKiA w Opolu, od 2017 roku przy remoncie poszerzano zakres remontów, tak by droga mogła być używana bez większych nakładów i utrudnień dla kierowców przez kolejne 20 lat.

"Weszliśmy z robotami w głąb kolejnych warstw konstrukcyjnych, nie ograniczając się do wymiany warstwy ścieralnej. W ten sposób przy jednym remoncie udało się przedłużyć żywotność tych elementów o kolejne lata. Zakres robót objął także nawierzchnię i infrastrukturę węzłów, w tym bariery, przepusty i izolacje" - wskazał dyrektor. Jak dodał, dzięki temu "w najbliższych latach na naszym odcinku A4 będziemy mogli się ograniczyć do remontów cząstkowych".

W planach Programu Budowy Dróg Krajowych jest jeszcze modernizacja odcinka autostrady A4 na odcinku Wrocław - Tarnów. Według planów na każdym kierunku tej trasy mają być trzy pasy ruchu. Jego realizacja przewidziana jest na 2030 rok, z możliwością przedłużenia na 2033. Na ten cel rząd planuje wydać 27 mld zł.

autor: Marek Szczepanik