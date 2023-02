"Mówimy o korytarzach komunikacyjnych sieci TEN-T. Ten próg wyznaczony, ilości korytarzy do 2030 roku, to 3 tys. 800 km. Tylko dróg o charakterze autostradowym i dróg ekspresowych. Z tego w Polsce wykonano już 3 tys. 300 km. Zrealizowaliśmy już 87 proc. sieci TEN-T w ramach inwestycji drogowych, których powinniśmy i mamy obowiązek zrealizować do roku 2030. Na pewno te limity, te wielkości w Polsce przekroczymy” - powiedział szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył we wtorek w międzynarodowej Konferencji z cyklu Europa Karpat: "Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN–T".

Adamczyk ocenił, że sieć TEN-T w Polsce pozwoli na utworzenie w relacjach transgranicznych wspólnej sieci komunikacyjnej.

Minister przypomniał, że w skład sieci TEN-T wchodzą najważniejsze w Unii Europejskiej drogi, linie kolejowe, porty morskie i lotnicze.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski