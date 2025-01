Utrudnienia pogodowe na drogach krajowych

Reklama

GDDKiA przekazała, że opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa podlaskiego. Ponadto opady deszczu lub śniegu z deszczem pojawiają się w woj. lubelskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Jednocześnie zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych rejonach.

Przejezdność dróg i działania GDDKiA

Według informacji na godzinę 7.00 wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Od godz. 22.00 na sieci dróg pracowało 2330 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania - poinformowano.

Błoto pośniegowe: lokalizacje najbardziej dotknięte

Błoto pośniegowe występuje na terenie ośmiu województw: świętokrzyskiego (dk 78 w granicach województwa, dk 7 odc. Kielce – gr. woj. małopolskiego, dk 74 odc. Kielce – Opatów, dk 73 odc. Morawica – Chmielnik), małopolskiego (dk 28 odc. Maków Podhalański – Skomielna Biała, dk 47 odc. Rabka Zdrój – Zakopane, dk 49 odc. Nowy Targ – granica państwa, dk 75 odc Nowy Sącz – granica państwa, dk 28 odc. Nowy Sącz – gr. woj. podkarpackiego), warmińsko-mazurskiego (dk 57 odc. Bartoszyce – Szczytno, dk 16 odc. Olsztyn – Mrągowo, dk 53 odc. Olsztyn – Szczytno, S7 odc. Ostróda – Małdyty), łódzkiego (dk 74 w granicach województwa, dk 91 odc. Piotrków Trybunalski – gr. woj. śląskiego, dk 42 w granicach województwa, S8 odc. Łódź – Kępno, A1 odc. Piotrków Trybunalski – Łódź, dk 45 w granicach województwa). lubelskiego (dk 74 odc. Frampol – Horyszów, dk 17 odc. Zamość – granica państwa), w południowej części województwa podkarpackiego oraz na odcinkach dk 77 odc. Sandomierz – Leżajsk, S19 odc. Sokołów Małopolski – Rzeszów, A4 odc. Przeworsk – granica państwa, w północnej części województwa opolskiego oraz dolnośląskiego (dk 33 odc. Kłodzko – granica Państwa, dk 8 odc. Kłodzko – granica Państwa, dk 30 w granicach województwa, dk 94 odc. Chojnów – granica państwa, A4 odc. Krzyżowa – gr. państwa, A18 w granicach województwa, dk 3 odc. Jelenia Góra – granica państwa, dk 36 odc. Lubin – Prochowice, dk 94 odc. Prochowice – Wrocław).

Prognoza pogody na niedzielę: opady śniegu i temperatura

Na niedzielę zapowiadane jest duże zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Na północy miejscami większe przejaśnienia. Opady śniegu, na południu okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu kraju o około 5 cm do 8 cm, w rejonach podgórskich Karpat o 10 cm do 15 cm, a w Tatrach o 25 cm. Temperatura maksymalna będzie się wahać od -4 st. C w rejonach podgórskich do około 0 st. C w centrum i 3 st. C nad morzem. (PAP)

ak/ sdd/