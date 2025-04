Umowa o wartości 3,68 mln zł dotyczy odcinka od obwodnicy Nowej Dęby (m. Komorów) do obwodnicy Kolbuszowej. Prace maja być wykonane w terminie 21 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawcą ok. 11 km trasy jest firma Promost Consulting.

Docelowo, DK9 będzie przebiegała od drogi ekspresowej S74 pod Tarnobrzegiem do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4.

Trzy odcinki nowej DK9 na Podkarpaciu

Nowe trasa DK9 pomiędzy Tarnobrzegiem a Rzeszowem podzielona jest na trzy zadania. Jednym z niech jest odcinek łączący obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej, na którego GDDKiA przygotowała i podpisała umowę.

Dwa pozostałe zadania to odcinki od drogi ekspresowej S74 w woj. podkarpackim do obwodnicy Nowej Dęby oraz od obwodnicy Kolbuszowej w m. Widełka do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4.

Dla pierwszego odcinaka o długości ok. 19 km, czyli od S74 do obwodnicy Nowej Dęby trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty. Natomiast ok. 14 kilometrowy fragment trasy od obwodnicy Kolbuszowej do węzła Rzeszów jest na etapie sprawdzanie ofert. Elementem uzupełniającym i zapewniającym ciągłość przebiegu drogi krajowej nr 9, są przygotowywane do realizacji obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej. Aktualnie trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla tych zadań.

Łącznie z obwodnicami, cały odcinek nowej DK9 będzie liczył ok. 60 km.

Po co budowana jest nowa DK9?

„Krajowa dziewiątka” na Podkarpaciu ma istotny charakter, gdyż stanowi jedną z dróg krajowych pozwalających na prowadzenie transportu, głównie tranzytowego, na kierunku północ-południe. Obecnie stara DK9 ze względu na duże natężenie ruchu, jest niezwykle uciążliwa dla obszarów zabudowanych. Ponadto DK9 w starym śladzie krzyżuje się z wieloma drogami niższych klas, co dodatkowa utrudnia ruch i stwarza zagrożenie.

Budowa trasy w nowym śladzie pozwoli to na odsunięcie ruchu pojazdów od ścisłej zabudowy, a tym samym usprawni ruch tranzytowy, którego część, z drogi ekspresowej S7, przejmuje DK9. Realizacja inwestycji pozwoli na likwidację tzw. wąskich gardeł, które spowalniają ruch pojazdów, co znacznie skróci czas przejazdu oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.