Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Jeżeli wzdłuż drogi wyznaczona jest ścieżka dla rowerów, rowerzysta jest zobowiązany do jazdy po trasie rowerowej.

„Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu” – czytamy w kodeksie drogowym.

Co wynika z przepisów?

Kodek mówi jednoznacznie, że jeżeli wzdłuż drogi rowerzysta ma do dyspozycji drogę dla rowerów, to ma obowiązek z niej korzystać, a jazda po drodze wraz z samochodami jest zabroniona. Jeśli na drodze wyznaczona jest drogę pieszo-rowerowa, to także w tym przypadku rowerzysta ma obowiązek z niej korzystać. Jeśli na drodze jest pas ruchu dla rowerów, to jazda na rowerze jest dozwolona wyłącznie po pasie ruchu dla rowerów.

Skrzyżowanie z ścieżki rowerowej z drogą

Jadąc po ścieżce rowerowej rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe rowerowym, ale pod pewnymi warunkami. Należy pamiętać, że droga rowerowa, mimo że znajdująca się poza jezdnią, nadal jest częścią drogi. Dla tego na takiej drodze rowerowej obowiązują normalne przepisy ruchu drogowego. Jeżeli rowerzysta jedzie wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu ma też pierwszeństwo na przejazdach, dlatego kierowcy skręcający w prawo z tej samej drogi muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu rowerom.

Te sam przepisy obowiązują w przypadku, gdy rowerzysta jedzie wzdłuż drogi podporządkowanej. Wtedy rower musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą uprzywilejowaną.

Rowerzysta i pieszy na ścieżce rowerowej

Na drodze dla rowerów rowerzysta jest uprzywilejowany i ma pierwszeństwo przed pieszym. W przypadkach, gdy spacerowicze chcą przejść przez ścieżkę dla rowerów, powinien upewnić się, że mają wolą drogę i nie wymuszą pierwszeństwa na rowerzyście. Spacerowanie po ścieżce dla rowerów jest niedozwolone, a przekraczanie przez pieszych drogi dla rowerów wymaga poruszania się prostopadle do osi drogi.

Podobnie jak w przypadki przejścia dla pieszych na ulicach, także w przypadku przekraczanie ścieżki rowerowej pieszy nie powinien korzystać z telefonu, smartfonu i innych urządzeń elektronicznych.

Rowerzysta i pieszy na ścieżce pieszo-rowerowej

W wypadku jazdy na rowerze po drodze dla pieszych i rowerów rowerzyści już nie są już panami sytuacji i mają obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym.

W jakich przypadkach rowerzysta może jechać po drodze?

Przepisy kodeksu drogowego precyzują też przypadki, w których rowerzysta może poruszać się po drodze razem z samochodami. Po jezdni rowerem można jechać tylko wtedy, gdy nie ma ani ścieżki dla rowerów ani pobocza, , albo gdy pobocze nie nadaje się do jazdy. Jednak w tym przypadku rowerzysta zobowiązany jest do trzymania się blisko prawej krawędzi pasa ruchu, natomiast podczas skrętu w lewo, musi zjechać do osi jezdni.