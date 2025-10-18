Pendolino rozpoczyna regularne kursy do Zakopanego

Od 14 grudnia Pendolino będzie kursować codziennie z Trójmiasta przez Warszawę i Kraków do Zakopanego. Czas przejazdu z Gdańska pod Tatry wyniesie 7 godzin i 1 minutę.

Pendolino wyruszyło z Warszawy Wschodniej o godz. 7.29 i dotarło do Zakopanego o godz. 12.14 Na peronie pociąg został uroczyście powitany przez mieszkańców i turystów. Po przyjeździe odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli rządu, władz samorządowych i zarządu PKP Intercity.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił symboliczny charakter wydarzenia: - Każdy, kto kocha polskie góry, kocha Zakopane, będzie mógł szybko, wygodnie i ekologicznie przyjechać pod Tatry – mówił. Przypomniał, że dokładnie 92 lata temu Zakopane uzyskało prawa miejskie: - Na urodziny nie przyjeżdża się bez prezentu, dlatego my dziś przywozimy Pendolino. Niespodzianką jest to, że od nowego rozkładu jazdy, czyli od 14 grudnia, Pendolino będzie regularnie przyjeżdżało do Zakopanego – dodał.

Klimczak zaznaczył, że od grudnia w sezonie w ofercie PKP Intercity będzie 12 par pociągów do Zakopanego, a przewoźnik codziennie wypuści na tory o 110 pociągów więcej niż dwa lata temu. Jak zaznaczył, resort i spółki kolejowe chcą, aby kolej była „transportem pierwszego wyboru”. Minister zwrócił uwagę na skalę inwestycji kolejowych: - PKP Intercity i PKP PLK inwestują ogromne pieniądze po to, żeby można było szybko i wygodnie przyjechać na przykład do Zakopanego – z Gdyni, przez Warszawę, przez Kraków. Jemy śniadanie w Gdyni, obiad w Warsie, a kolację w Zakopanem – powiedział.

Na zakończenie minister zwrócił się do mieszkańców regionu: - Jeźdźcie do Zakopanego, jeźdźcie nad morze, na Mazury, w każde krańce naszego pięknego kraju – właśnie koleją – mówił Klimczak.

Rekordowe czasy przejazdu

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zwrócił uwagę na rekordowe czasy przejazdu: - Dzisiaj jedziemy z Krakowa do Zakopanego 20 minut szybciej niż słynną Luxtorpedą – poniżej dwóch godzin. Z Warszawy to 4,5 godziny, a za dwa lata skrócimy ten czas do 3 godzin i 50 minut – zapowiedział i dodał, że liczba pociągów Intercity z Krakowa do Zakopanego wzrośnie z 10 do 20, a w sezonie turystycznym do 24.

Wiceszefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska podkreśliła znaczenie kolei dla rodzin i turystyki: - To dla nas moment symboliczny. Kolej pozwala rodzinom w pełni korzystać z oferty turystycznej i spędzać czas razem. Sama często przyjeżdżam z rodziną do Zakopanego – dla mnie to środek transportu pierwszego wyboru – mówiła.

Ceny biletów

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski poinformował, że od 14 grudnia uruchomione zostaną regularne połączenia Pendolino do Zakopanego: - Pociąg będzie przyjeżdżał pod Tatry o godz. 9.18, a rano będzie można wygodnie wyjechać w drogę powrotną. Najtańsze bilety z Trójmiasta będą kosztować od 59 zł, z Warszawy od 49 zł, a z Krakowa od 9 zł – wyliczał.

Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz mówił o znaczeniu nowego połączenia dla miasta: - To historyczny dzień. Cieszę się, że Zakopane staje się coraz bardziej dostępne, nie tylko drogowo, ale i kolejowo. Liczymy, że dzięki Pendolino część turystów przesiądzie się z samochodów do pociągów, co pomoże odciążyć miasto – zaznaczył.

Po konferencji chętni mogli zwiedzać wnętrze pociągu. Udostępniono m.in. kabiny maszynistów, przedział drużyny konduktorskiej oraz strefę restauracyjną WARS. Na uczestników czekały gorące napoje i słodkości.

Nowe, szybkie połączenia pod Tatry są możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej na Podhale, zakończonej w grudniu 2023 r. Inwestycja o wartości ponad 1,4 mld zł netto objęła odnowienie ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych. Z kolei historyczny zakopiański dworzec PKP został skomunalizowany w 2015 r. i przekazany Miastu Zakopane. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację, która przywróciła mu historyczny wygląd i dostosowała do nowoczesnych standardów obsługi podróżnych. Uroczyste otwarcie ponad stuletniego dworca po remoncie odbyło się we wrześniu 2023 r. Inwestycja kosztowała niemal 80 mln.