"Umowa ramowa na projektowanie umożliwi nam wybranie wykonawców dających rękojmię należytej jakości prac. Następnie w uproszczonych postępowaniach CPK będą oni konkurowali o umowy wykonawcze Osiągniemy w ten sposób dobór wiarygodnych partnerów, krótszy czas postępowań, a wykonawcy - przewidywalność portfela zamówień. To rozwiązanie sprawdziło się już m.in. w trwających od ubiegłego roku inwentaryzacjach środowiskowych CPK, w ten sam sposób wybraliśmy już także wykonawców studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych" - powiedział prezes Mikołaj Wild, cytowany w komunikacie.

Celem przetargu jest wybranie na podstawie określonych kryteriów grupy wykonawców, którym spółka CPK przez osiem lat będzie mogła zlecać zadania projektowe w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych. CPK liczy na zainteresowanie specjalistycznych biur projektowych z Polski i z zagranicy, dodano.

Oferty można składać do 5 listopada.

W zakres kolejowych prac projektowych wejdą m.in. elementy tzw. igreka: Warszawa - CPK - Łódź - Wrocław (wraz z łącznikiem w kierunku Poznania), tzw. CMK Północ (wydłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Płocka, Włocławka i Trójmiasta) i nowa linia Katowice - Kraków. Znajdują się tam też odcinki przez rejony wykluczone dziś transportowo, np. Ostrołęka - Łomża - Giżycko; Katowice - Jastrzębie-Zdrój - Ostrawa; Łętownia - Rzeszów i Trawniki - Krasnystaw - Zamość, wymieniono w materiale.

Postępowanie dotyczy łącznie 29 projektów podzielonych na 82 odcinki, które składają się na prawie 1 800 km tzw. szprych, czyli nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane przez CPK do końca 2034 r. Wśród nich znajdą się odcinki z prędkością projektową do 350 km/h.

"Umowa ramowa na prace projektowe to dopiero pierwszy krok. W przygotowaniu są umowy ramowe dotyczące: zleceń dla inżyniera kontraktu i na roboty budowlane" - zakończono.

Program inwestycji kolejowych CPK zakłada wybudowanie prawie 1 800 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Szacowana wartość inwestycji kolejowych CPK do 2034 r. to prawie 95 mld zł. Umożliwią one dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.