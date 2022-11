Reklama

"Zakończyliśmy trwające ponad 30 miesięcy prace, które miały poprawić dostępność portów morskich do infrastruktury kolejowej" - powiedział w trakcie środowej konferencji prasowej członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Arnold Bresch.

Ekologicznie i wydajnie

Jego zdaniem poprawa kolejowego dostępu do Portu Gdańsk zapewniła bardziej ekologiczny, wydajniejszy i bezpieczniejszy przewóz towarów. "To oznacza większy udział kolei w przewozie ładunków, rozwój portu oraz rozwój gospodarki" - wskazywał.

W zakresie projektu zbudowano i zelektryfikowano prawie 70 km torów oraz 233 rozjazdy i urządzenia w obszarze stacji Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa wraz z rejonem Gdańsk Wiślany oraz na liniach Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa Towarowa i Gdańsk Zaspa Towarowa – Gdańsk Wiślany.

Sprawną i bezpieczną komunikację kolejową oraz drogową zapewniła budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu, który został oddany do użytku w grudniu ub. r.

Ponadto, w ramach prac przebudowano trzy mosty oraz dwa wiadukty i kilkanaście przepustów.

Lepsza przepustowość

Bresch dodał, że prace, które zostały przeprowadzone pozwolą PKP PLK lepiej zarządzać ruchem na stacji. "Już w tej chwili poprawiliśmy przepustowość. Dzięki temu nie zakorkowaliśmy się w momencie, gdy te nabrzeża muszą być obsługiwane związku z transportem węgla" - zaznaczył.

Dodał, że w tej chwili, dzięki zmodernizowanej infrastrukturze go gdańskiego portu może wjechać więcej pociągów. "Mówimy o zwiększeniu pracy stacji o ok. 300 proc." - mówił.

W ramach prac rozbudowano również Lokalne Centrum Sterowania Gdańsk Port Północny i zbudowano nastawnię na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa. Wyposażono je w nowe komputerowe urządzenia oraz systemy telekomunikacyjne, które zapewniły sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ma również modernizacja 13 przejazdów kolejowo – drogowych.

Członek zarządu PKP PLK wskazywał, że stacja przed rozpoczęciem modernizacji była bardzo zaniedbana. "Jako spółka nie dysponowaliśmy pieniędzmi na prowadzenie takich planowanych remontów i w związku z tym borykaliśmy się z wieloletnimi zaległościami utrzymaniowymi" - tłumaczył.

Efektywne wykorzystanie środków unijnych

Dodał, że niezbędne były prace polegające na odbudowie warstw, która jest pod torami. "Musieliśmy wzmocnić podtorze, żeby można było wprowadzać cięższe pociągi" - podkreślił.

Kierownik budowy Tomasz Trojanowski dodał, że prace nie należały do najłatwiejszych. "Całą stację Port Północny podnieśliśmy o ok. 2 metrów do góry, wykorzystaliśmy przy tym 900 tys. m3 materiału" - mówił.

"Gratuluję PKP PLK realizacji tej strategicznej inwestycji, która pozwala na sprawniejszy transport towarów do portu koleją, która jest ekologicznym środkiem transportu" - przekazał Head of Unit at CINEA Morten Jensen.

Dodał, że ten efekt osiągnięto poprzez znaczne zwiększenie przepustowości oraz poprawę płynności ruchu w korytarzu Bałtyk-Adriatyk. To efektywne wykorzystanie środków unijnych.

Plan rozwojowy na najbliższe lata

Arnold Bresch wskazał, że infrastruktura kolejowa przy polskich portach jest wciąż budowana i modernizowana. "Przygotowujemy się do tego, żeby stać się alternatywą dla pozostałych portów na Bałtyku. Mówimy o portach w Gdańsku, Gdyni, w Świnoujściu i Szczecinie" - ocenił.

Zaznaczył, że PKP PLK jako zarządca infrastruktury przygotowuje magistrale kolejowe tak, żeby te stacje, które są już przebudowywane były zasilane z kierunków południowych. "To jest plan rozwojowy na najbliższe lata, żeby przyciągnąć towary z Czech i Słowacji na nasze wybrzeże" - podsumował członek zarządu PKP PLK.

Wartość inwestycji wyniosła 1,1 mld zł netto. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – "Łącząc Europę".(PAP)

autor: Piotr Mirowicz