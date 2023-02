Po ogromnej krytyce ze strony opozycji spółka PKP Intercity wycofała się z kilkunastoprocentowej podwyżki cen biletów. Było to możliwe po zwiększeniu z 1,5 mld do ok. 1,8 mld zł tegorocznej dotacji dla państwowego przewoźnika ze strony Ministerstwa Infrastruktury. Fundacja Pro Kolej przekonuje, że takie ręczne sterowanie cenami biletów byłoby niepotrzebne, gdyby w Polsce wprowadzono realną konkurencję na torach.

Ten ostatni kraj już ponad 10 lat temu dopuścił konkurencję na najbardziej obleganej trasie z Pragi przez Ołomuniec i dalej do Ostrawy i na Słowację. Oprócz państwowego przewoźnika kursują tam jeszcze dwie prywatne firmy: RegioJet i Leo Express. Dzięki temu w ciągu kilku lat ceny biletów na tej trasie spadły o 42 proc., a liczba połączeń wzrosła z 23 do 31 na dobę.

– Dzięki wpuszczeniu konkurencji rządy nie muszą dotować pociągów na obleganych trasach. Te pieniądze można przesunąć na dotowanie kursów na mniej popularnych liniach. To pozwoli uruchamiać tam większą liczbę połączeń – mówi Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej.Według niego w Polsce można by wprowadzić konkurencję na trasach z Warszawy do Krakowa, Katowic, Gdańska i Poznania, czy z Wrocławia do Poznania.