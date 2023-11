Z usług PKP Intercity skorzystało 56,5 mln osób w okresie od stycznia do października br., co oznacza wzrost o niemal 16% r/r, podał przewoźnik. Szacuje, że w całym roku będzie miał 67 mln pasażerów.

"Dziesięć miesięcy bieżącego roku okazują się dla PKP Intercity rekordowe pod wieloma względami. Każdy kolejny miesiąc jest najlepszy w historii w porównaniu do tych samych miesięcy lat minionych, np. październik 2023 r. to wynik 5,8 mln osób, co sprawia, że jest lepszy niż październik 2022 r., kiedy podróże wybrało 5,2 mln pasażerów. Po wskazanym okresie widać, że rok 2023 zakończy się rekordową liczbą, szacowaną na poziomie 67 mln osób. Najlepszy dotychczas wynik, jaki spółka osiągnęła w skali 12 miesięcy, to 59 mln osób w 2022 roku. Przekroczenie bariery 60 mln osób niebawem stanie się faktem" - czytamy w komunikacie.

W czasie przedłużonego weekendu i Wszystkich Świętych (od 27 października do 2 listopada br.) z usług PKP Intercity skorzystało 1,2 mln pasażerów. Przewoźnik stale monitoruje zapotrzebowanie w swoich składach, dlatego w tym okresie wzmocnił 248 pociągów 342 wagonami, dodatkowo 31 października i 1 listopada dwa składy zespolone ED-74 pojechały w podwójnej trakcji zapewniając dwa razy więcej miejsc siedzących. Polacy na groby swoich bliskich wybierają się również w weekend po Wszystkich Świętych, dlatego od 3 do 5 listopada przewoźnik zaplanował wzmocnienia 75 wagonami 61 składów, podano także.

Reklama

"Tegoroczna dynamika wzrostu liczby pasażerów bardzo nas cieszy. Niedawno zaktualizowaliśmy nasze plany przewozowe i spodziewamy się, że przewieziemy w 2023 roku 67 mln pasażerów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2015 roku. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wieloletnia realizacja naszej strategii taborowej, postawienie na zdalne kanały sprzedaży, otwarcie się na sprzedaż za pośrednictwem platform i aplikacji partnerów w ramach ujednoliconych warunków handlowych, czy uporządkowanie oferty przewoźnika. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że kierunek rozwoju PKP Intercity jest jasno wskazany a strategia rozwoju, którą realizujemy, jest odpowiedzią na współczesne potrzeby pasażerów" - skomentował wiceprezes Tomasz Gontarz, cytowany w komunikacie.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.