Urząd Transportu Kolejowego podsumował ubiegły rok na polskich torach.

Liczba pasażerów kolei w 2023 roku

Kolejny rok z rzędu wzrosła liczba pasażerów. W 2023 r. kolej obsłużyła ponad 374,4 mln pasażerów. W porównaniu z 2022 r. był to wynik wyższy o 32,2 mln (wzrost o 9,4 proc.). Na przestrzeni ostatnich lat więcej osób podróżowało pociągami w 1999 r. (395,2 mln).Średnia długość podroży pasażera kolei w 2023 r. wyniosła 69,1 km, czyli nieznacznie mniej niż w 2022 r. - Tak dobre wyniki ostatnich lat to sygnał, że kolejowe przewozy pasażerskie wracają na właściwe tory. Rosnąca świadomość potrzeby korzystania z ekologicznych środków transportu, rosnące koszty paliw i korzystne oferty przewoźników – to z pewnością sprawia, że podróż pociągiem zyskuje np. wobec dojazdu samochodem – powiedział prezes UTK Ignacy Góra. Jednocześnie przyznał, że istnieje potencjał większego wykorzystania kolei.

Kolejowe przewozy towarowe w 2023 roku

Gorzej jest w przypadku przewozów towarowych. W 2023 kolej przewiozła prawie 231,7 mln ton ładunków. W porównaniu z 2022 r ich masa była niższa o 16,9 mln ton (spadek o 6,8 proc.). - Słabsze wyniki w transporcie towarów koleją to efekt szerokich następstw wydarzeń związanych z sytuacją w Ukrainie. W tych niepewnych czasach przewagę uzyskają przewoźnicy, którzy w odpowiedni sposób zdywersyfikują swoją działalność o nowe kierunki i strukturę dostaw – mówi Ignacy Góra. W ostatniej dekadzie najlepszy wynik osiągnięto w 2018 r., kiedy to polska kolej przewiozła ponad 250 mln ton towarów.