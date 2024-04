"Nie będziemy kasować projektów, które są prowadzone przez wiele rządów" - powiedział Malepszak w czwartek podczas posiedzenia Sejmu, odpowiadając na pytania posłów. "Będziemy bazować na bardzo rzetelnych i mocnych analizach; musimy przejrzeć program pod kątem efektywności" - dodał.

Malepszak poinformował, że "program Kolej Plus będzie realizowany". "Będziemy chcieli go rozszerzać o takie linie, jak Nysa-Brzeg, Kartuzy-Sierakowice" - dodał.

Reklama

Pod koniec listopada ub.r. Ministerstwo Infrastruktury informowało, że program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Przyczyni się on - jak podawał resort - do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei, głównie miejscowościom liczącym powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej. Poprawi także warunki prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczeństwo na drogach (część przewozów towarowych przejmie transport kolejowy).

Program wart jest ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. (PAP)